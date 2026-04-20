Información del enviado especial de RFI a Angola, Éric Senanque

Ni Juan Pablo II en 1992 ni Benedicto XIV en 2009 visitaron Saurimo durante sus viajes a Angola. Por eso, la llegada de León XIV es especialmente esperada en esta provincia de Lunda Sul.

La región de Saurimo alberga las minas de diamantes más importantes del país, pero su población no se beneficia de esta riqueza y vive en la pobreza. El papa llega para demostrar su preocupación por los habitantes, afectados por los estragos del extractivismo, tanto en el medioambiente como en sus consecuencias sociales.

En Saurimo, los habitantes se sienten a veces en la "periferia" de Angola. La región, rica también en madera y tierras agrícolas, es percibida por muchos líderes locales y responsables de la Iglesia católica como un "patio trasero", constantemente explotado, mientras sus habitantes sufren discriminación.

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En 2006, surgió un movimiento separatista, el Movimiento del Protectorado Portugués de Lunda Tchokwé (MPPLT). Basándose en tratados de protectorado firmados entre jefes locales y Portugal a finales del siglo XIX, sus miembros reclamaban la autonomía de la región. Las protestas del movimiento fueron reprimidas con violencia.

Durante su visita a Saurimo, León XIV recorrerá primero un centro que acoge a personas mayores y luego celebrará una misa. Serán oportunidades para compartir su cercanía con los habitantes y recordar la necesidad de que Angola, en el sur de África, viva en reconciliación.

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