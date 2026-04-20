Las preocupaciones sobre el futuro del alto el fuego entre Washington y Teherán, que expira en la noche del martes al miércoles, se han intensificado en las últimas horas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó este lunes que, por ahora, no está previsto iniciar una segunda serie de contactos con Estados Unidos tras el fracaso de una primera reunión celebrada hace nueve días. Según Baghaei, Washington no estaría actuando con "seriedad" en su compromiso con la vía diplomática y habría incurrido en violaciones del alto el fuego.

En un mensaje publicado el domingo en su red social Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos tenía el "control total" de un buque iraní, en el marco del bloqueo de los puertos de Irán impuesto la semana pasada. El ejército estadounidense confirmó haber abierto fuego contra un barco con bandera iraní que se dirigía al puerto de Bandar Abbas.

"La Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y llevarán a cabo represalias contra esta piratería armada", advirtió un portavoz del ejército iraní, citado por la prensa oficial del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Irán, que había bloqueado el acceso al estrecho de Ormuz a todos los buques que no fueran propios tras el ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, anunció el viernes su reapertura. Sin embargo, dio marcha atrás el sábado después de que

Trump rechazara levantar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes.

Bolsas europeas a la baja

La escalada de tensiones tuvo un impacto inmediato en los mercados: los precios del petróleo subían más de un 5 % este lunes, mientras que las bolsas retomaban la senda bajista ante el temor de los inversores a que el alto el fuego se desmorone y el tráfico marítimo hacia y desde el Golfo siga restringido.

Pese al clima de confrontación, el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, defendió este lunes el uso de “todas las vías racionales y diplomáticas” para reducir las tensiones con Estados Unidos. No obstante, subrayó que la vigilancia y la desconfianza en las relaciones con Washington siguen siendo una "necesidad incuestionable", según la agencia oficial iraní Irna.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más