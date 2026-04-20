Con información de los corresponsales de RFI en el Líbano, Joan Cabasés Vega y Paul Khalifeh

Fuentes libanesas estiman que la zona tapón establecida por Israel abarca varios cientos de kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera, lo que representa el 8 % del territorio libanés, desde la costa mediterránea hasta las estribaciones de los Altos del Golán, ocupados por Israel.

En esta área, calificada por Israel como su “línea de defensa avanzada”, se llevan a cabo vastas operaciones de destrucción. Según informa el corresponsal de RFI en el Líbano, Joan Cabasés Vega “Son unos 500 kilómetros cuadrados y 55 aldeas donde Israel avanza con la detonación de viviendas e infraestructuras públicas”.

Cabases viajó a la ciudad de Sarafand, en donde pese al cese al fuego, “las detonaciones con las que el ejército israelí borra del mapa esos municipios se propagan por los valles del sur de Líbano, donde muchos temen correr el mismo destino que la franja de Gaza”.

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El otro corresponsal de RFI en Líbano, Paul Khalifeh, cuenta que “los israelíes están destruyendo casas, edificios públicos, escuelas y carreteras”. Pueblos enteros quedan reducidos a escombros.

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Operaciones de demolición

Las operaciones de demolición se desarrollan en decenas de ciudades y pueblos. Explosiones resuenan en todo el sur del Líbano como resultado de los dinamitazos en curso. Docenas de bulldozers y excavadoras trabajan sin descanso. Estos equipos pertenecen al ejército israelí o a empresas privadas, contratadas para llevar a cabo las destrucciones. Las imágenes muestran un panorama de desolación total.

Paralelamente a la destrucción, las operaciones militares continúan en algunos sectores. Se han reportado enfrentamientos esporádicos en varios puntos del frente, que se extiende a lo largo de 120 kilómetros. También se han registrado disparos de artillería. El ejército israelí realiza amplias operaciones de rastrillaje con ametralladoras en localidades situadas al norte de la zona tapón. Aunque los bombardeos aéreos han cesado, aviones y drones israelíes siguen sobrevolando el sur y otras regiones del Líbano.

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