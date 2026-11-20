"Los barcos de los primeros conquistadores se han transformado. Nuestros recursos parten para el beneficio de otros. Y nuestra tierra y nuestra gente siguen sacrificadas", así comienza el documental firmado por Erika González y Matthieu Lietaert.

La idea de hacer esta película tiene su génesis en Bruselas donde González trabajó durante años. "Hacía seguimiento político a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y en ese trabajo me di cuenta que justamente ahora la nueva conquista se enmarcaba más en los tratados de libre comercio", nos cuenta en el programa. Para ello, junto a Lietaert, hizo el camino inverso, de Europa a América Latina para ponerle "cara" a los nombres de los informes que llegaban a los despachos de Bruselas.

¿Quiénes pagan el precio de la protección de la naturaleza?

"La idea era mostrar el lado humano de esas cifras negras que dan los informes anuales sobre cuántas personas son asesinadas anualmente y mostrar quiénes son las personas que están pagando el precio caro por la protección de los bienes naturales", agrega la coautora del documental.

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En Perú, la película sigue a Máxima Acuña, campesina de Cajamarca que disputa con la minera Yanacocha la propiedad de sus tierras. "La empresa minera nos quiere quitar nuestras tierras, nos quiere sacar de nuestro lugar", dice Máxima. Aunque fue absuelta de una acusación de usurpación, los entrevistados señalan que continúa enfrentando presiones y litigios.

Los intentos de corrupción al pueblo lenca

En Honduras, el documental retrata la oposición del pueblo lenca al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y recuerda el asesinato de la dirigente Berta Cáceres, líder incansable de esta lucha. También recoge denuncias de firmas falsificadas en documentos de apoyo al proyecto. Uno de los habitantes afectados pregunta: "¿Por qué aparezco en este documento?".

"Aquí hubo todo un caso de corrupción tremendo. Además, en una comunidad que es muy unida y que tiene unas estrategias de resistencia muy lindas, entonces afortunadamente no pasó, pero en otras comunidades que no tienen esa transparencia entre ellas mismas, pues pasa desapercibida", denuncia Erika González.

Brumadinho, "un desastre totalmente anunciado"

El tercer caso es la rotura de una presa de residuos mineros en Brumadinho, Brasil, que causó 272 muertes. Los realizadores afirman que existían advertencias sobre su estado antes de la catástrofe. Para una de ellos, "fue un desastre totalmente anunciado", denuncia en el documental Carolina de Moura Campos.

Los entrevistados consideran que los tres casos reflejan un problema sistémico y cuestionan que las empresas puedan fijar sus propias reglas.

"El problema es que, presentamos tres casos, pero existen miles, es un problema sistémico, en todos los países se repite la misma historia", denuncia por su parte Lietaert.

Por ello, defienden controles públicos y "leyes vinculantes para las empresas europeas cuando salen de sus territorios", con las que se pueda exigir responsabilidad por los daños causados. "No puede ser que las empresas privadas fijen las reglas", agrega el documentalista.

"A nivel internacional ninguno de los tres casos han podido abrir un proceso en Europa o en Estados Unidos", concluye.

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