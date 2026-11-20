Con AFP y prensa local

Este viernes, Dominique de Villepin, ex primer ministro francés en el segundo mandato de Jacques Chirac, anunció su candidatura a las presidenciales de 2027, como alternativa al oficialismo y para frenar según él a las "dos grandes fuerzas de la radicalidad": la extrema derecha y la izquierda radical. De Villepin es famoso por su oposición a la guerra de Irak durante un discurso en Naciones Unidas cuando era canciller en 2003.

Durante una rueda de prensa en la Casa de América Latina de París, describió un "deterioro de Francia", donde planearía un "instinto de derrota" y un "espíritu de muerte", situación que atribuyó al presidente centroderechista, Emmanuel Macron, así como la oposición de extrema derecha y la izquierda radical. "He aquí tantas razones que hoy me llevan a decir ante ustedes: Yo soy candidato a la elección presidencial de 2027″, aseguró.

Se dirigió además especialmente a los jóvenes, a quienes prometió resolver la "deuda" ecológica y financiera, después que su condena de la guerra en Gaza disparara hace dos años su popularidad entre este electorado y los votantes de izquierda. El anuncio de su candidatura era esperado, pero para postularse, debe reunir ahora 500 avales de cargos electos en Francia (en 2012, se quedó a unos 30 de lograrlo).

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Tondelier da un paso hacia Mélenchon

La candidata de los Ecologistas, Marine Tondelier, indicó que estaba "lista" para trabajar en una coalición con el candidato de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. "El impulso de la campaña de Jean-Luc Mélenchon es innegable. Por eso, lo digo muy claramente: estoy lista, y los Ecologistas están listos para trabajar en una coalición en torno a la candidatura de Jean-Luc Mélenchon", señaló en el canal France 2. "Si los Insoumis tienen la voluntad de iniciar un proceso de coalición, de trabajar por una mayoría presidencial en la que todos puedan encontrar su lugar, entonces hay un camino posible", recalcó.

Este anuncio provocó la ira de Yannick Jadot, ex candidato ecologista, quien dijo abandonar el partido, aunque ya estaba suspendido desde el anuncio de su apoyo al candidato socialdemócrata Raphaël Glucksmann. Este último afirmó este jueves en la radio FranceInfo que Marine Tondelier "le da la espalda" a "la tradición profundamente proeuropea" de los ecologistas.

Los miembros de los Ecologistas deberán votar a mediados de diciembre para decidir sobre la estrategia presidencial de su partido. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon consideró el jueves que la alianza "debería poder concretarse".

Una multitud de candidatos

Francia se encamina a una presidencial crucial los próximos 18 de abril y 2 de mayo, a la que ya no puede presentarse el actual presidente Emmanuel Macron, en un contexto de creciente polarización y de tensiones políticas, sociales y financieras. Macron dejará el cargo el 13 de mayo de 2027.

De momento, la ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos, aunque no es seguro que pueda presentarse, ya que corre el riesgo de ser declarada inelegible por sus problemas con la justicia. En la primera vuelta, obtendría un 35%, y según la mayoría de las encuestas, ganaría en la segunda vuelta.

Muy por detrás, la sigue por Jean-Luc Mélenchon, quien a su vez amplía la brecha con los candidatos siguientes, en particular los de la derecha y del centro, donde se discute la idea de unas primarias o de un acuerdo entre los aspirantes.

Más de 30 personas se están posicionando en esta carrera a la Presidencia de Francia, aunque no será posible para todas validar su candidatura, puesto que tienen que reunir 500 firmas de cargos electos en el territorio para hacerlo. Algunas figuras conocidas, como el ex presidente François Hollande o la ex directora del Banco Central Europeo Christine Lagarde, podrían además sumarse a esta larga lista.

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