Con los corresponsales de RFI en Bruselas, Pierre Benazet, y en Roma, Anne Le Nir

La principal demanda planteada por esta coalición europea es el derecho a la vivienda y al control de precios de alquiler, un tema que ha provocado grandes protestas en España e incluso ha empujado al presidente Pedro Sánchez a organizar elecciones anticipadas, previstas para finales de mes.

Es precisamente una organización española, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, la que inició esta campaña lanzada desde París hace poco más de dos semanas. Asociaciones y sindicatos franceses, italianos, británicos, belgas, griegos y portugueses se han sumado a la iniciativa. Juntos, esperan llevar a millones de personas a las calles este viernes y hasta el domingo, sabiendo que los precios del alquiler han subido casi un 30% en la Unión Europea desde 2010, y que la guerra en Irán ha impulsado aún más los precios de la energía este año en todo el mundo.

Un "sentimiento de injusticia"

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La Confederación Europea de Sindicatos cuenta con 92 organizaciones miembros en todo el continente –unos 45 millones de trabajadores– y su secretario confederal, Ludovic Voet, cree que en Europa se está produciendo un movimiento fundamental: "El coste de la vida, el coste del gas, la vivienda y las condiciones laborales, la cuestión de las condiciones de estudio en las escuelas, muestra una sensación de abandono casi en todas partes, cuando nunca hemos creado tanta riqueza", denuncia.

Y la cuestión del empleo sigue siendo un problema importante. Hay, explica Voet, "dos fenómenos: la integración de la inteligencia artificial que reestructura sectores enteros y una Europa tímida ante la desindustrialización que está experimentando, con sectores como la química, la industria automotriz y el acero, donde vemos que, ante la competencia extranjera, se hace demasiado poco para proteger los empleos que tenemos en el continente. Así que creo que las instituciones europeas o los Estados miembros actualmente solo tienen en boca ‘competitividad’, ‘simplificación’, ‘desregulación’, y eso dice muy poco a la gente. No nos vemos a nosotros mismos como líneas presupuestarias. Esta sensación de injusticia y esta sensación de no estar protegidos en un mundo que cambia rápidamente contribuyen a una ira que está presente en toda Europa".

Esta movilización coincide también con un llamado internacional a una huelga juvenil lanzado por una asociación estudiantil portuguesa contra los combustibles fósiles. En Francia, se espera una nueva manifestación de estudiantes de secundaria y contra el alto coste de vida este sábado.

En Roma, las mujeres de las periferias se movilizan

En los suburbios de Roma, descuidados por las autoridades públicas y hogar de más de 1,5 millones de personas, es aún poco común escuchar las voces de mujeres resistiendo durante las movilizaciones en el corazón de la capital. Pero recientemente, el colectivo Donne De Borgata ("Mujeres de los Suburbios"), creado en 2022 en Primavalle, se ha organizado para marcar su presencia. Lanzado por el sindicato CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), este día de protesta coincide también con la movilización internacional de estudiantes para defender su futuro.

Donne De Borgata centra su lucha en cuestiones relacionadas con la inseguridad económica y social. Incluye a muchas madres solteras y jóvenes, como Caterina, de 22 años, estudiante de historia. "En Primavalle, el principal problema es la pobreza desenfrenada. Mi madre es la cabeza de familia. Me gustaría que me siguiera una psicóloga, ¡pero se ha convertido en un lujo! Actualmente, estamos luchando para conseguir un centro antiviolencia en Primavalle para ayudar a las mujeres. Giorgia Meloni hizo retroceder 10 años a nuestro país en cuanto a derechos de las mujeres. Así que realmente tiene que irse", comenta la joven.

Valeria, de 21 años, telefonista para pagar sus estudios y residente en Torre Spaccata, le hace eco: "Donne De Borgata nació al mismo tiempo que el gobierno de Meloni porque percibimos un peligro para las mujeres de las afueras. Pedimos que los miles de millones de euros asignados al rearme se inviertan en lo que realmente sirve a la población: servicios esenciales, derecho a la vivienda y financiación para las escuelas. Hemos organizado talleres creativos gratuitos para niños contra la asfixia económica. Esta es una iniciativa que debería venir del Estado", subraya.

Tras un fin de semana acampando alrededor del Coliseo para atraer la atención de los romanos y turistas, las Donne De Borgata se preparan para unirse a los manifestantes contra el alto coste de vida y el gasto para la defensa en las calles de la capital.

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