A pocas horas de que culmine la COP31 de clima en Turquía, el tono sube en los pasillos del centro de convención de Antalya donde los delegados buscan alcanzar el consenso en torno a la declaración final. En un mundo que está a punto de superar 1.5°C de aumento de calentamiento global –un límite peligroso para numerosos ecosistemas, varios países en desarrollo insisten para que el texto final de la cumbre incluya un incremento de los financiamientos para la adaptación al cambio climático y para la transición energética.

RFI conversó en exclusiva con Edwin Josué Castellanos, ministro de Medioambiente de Guatemala, país que se sumó a la iniciativa de Santa Marta, un grupo de 57 países que se comprometen a eliminar gradualmente los combustibles fósiles. El pequeño país centroamericano promete que el 80% de su matriz eléctrica será renovable de aquí a 2035.

RFI: A pocas horas del cierre de la COP31, Panamá amenaza con romper el consenso necesario para aprobar un texto final, si no se menciona la eliminación de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático. ¿Qué tan clave es este tema?

Edwin Castellanos: Apoyamos la posición de Panamá de que es el momento de empezar a hablar seriamente de dejar de usar combustibles fósiles. Sabemos que tenemos que reducir emisiones si queremos mantener la temperatura en un nivel adecuado para que los impactos climáticos no sean tan altos. Y sabemos que la mayoría de emisiones vienen del petróleo, entonces no podemos seguir hablando de mitigación sin hablar de dejar de usar petróleo. Así que ese punto Guatemala lo comparte. Y el otro punto importante es financiamiento, porque nos está costando mucho, muy caro, adaptarnos a todos estos climas extremos y no tenemos suficientes fondos internos. Tenemos que tener ayuda internacional.

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RFI: Justamente en el borrador de acuerdo se propone triplicar el financiamiento para la adaptación al cambio climático. ¿Cómo le puede interesar a Guatemala este punto en particular?

Edwin Castellanos: Definitivamente es central para nosotros. Hemos estado haciendo esfuerzos con fondos internos para poder adaptarnos, pero no es suficiente. Así que necesitamos este apoyo internacional. Y el problema es que muchas veces estos financiamientos tardan mucho en llegar. La gestión de proyectos con los fondos que se derivan de esta convención, muchas veces pasamos cuatro o cinco años en gestionarlos y cuando recibimos los fondos, las condiciones ya han cambiado, así que tenemos que hacerlos más ágiles también.

RFI: Guatemala se suma a la iniciativa de Santa Marta para salir y eliminar los combustibles fósiles. ¿Qué representa para un país como Guatemala que extrae petróleo?

Edwin Castellanos: Bueno, dos cosas. Por un lado, nosotros ya generamos la mayoría de nuestra energía eléctrica de fuentes renovables. Tenemos un 60% ahora renovable, vamos a llegar a 80% en los siguientes años. Así que en ese aspecto dependemos poco del petróleo y queremos depender menos. Aparte de eso, hemos estado también cerrando pozos petroleros. Había una explotación petrolera en el norte del país, en el Campo Xan. Por 25 años estuvo produciendo, pero estaba en medio de un área protegida, así que este gobierno tomó la decisión de parar esa explotación y que el petróleo se quede allí bajo tierra. Así que estamos tomando pasos concretos. La parte más difícil tal vez es el transporte. Nuestro parque vehicular sí depende del petróleo, nos estamos moviendo hacia una electromovilidad, pero eso va a requerir tiempo y financiamiento también.

RFI: ¿Porque los vehículos eléctricos son caros?

Edwin Castellanos: Ahora todavía sí son muy caros, o sea que son un lujo para nuestra población. Pero más allá de eso, también la infraestructura para recargarlos. Se requiere de una red de conectores de alta velocidad, de alta capacidad, y eso no lo tenemos. Así que esa transición va a ser mucho más lenta.

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