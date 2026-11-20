“Ha iniciado la era de la electricidad”, declaró el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) una señal de que la transición energética está en marcha. Y esto se debe a dos factores: los países buscan alternativas al petróleo que se encarece a causa de la guerra en Irán. Y porque desarrollan las energías renovables para reducir el cambio climático causado a los combustibles fósiles.

Para Laura Cozzi, directora de sostenibilidad en la AIE, estas tendencias podrían intensificarse si el mundo busca reducir aún más su dependencia del petróleo: “Para 2035, esto significaría que las políticas que se están discutiendo y surgiendo en todo el mundo reducirían alrededor de 5 millones de barriles de petróleo al día para 2035 en el comercio mundial, y alrededor de 300 mil millones de m³ de gas natural”, declaró la funcionaria de la AIE durante la presentación del informe “World Energy Outlook 2026”, que anticipa las grandes tendencias del mercado de la energía.

“Desde marzo, estamos contabilizando 25 países con nuevas intenciones para políticas de electrificación. Van desde el Plan de Acción de Electrificación de la Unión Europea hasta Vietnam, cambiando sus políticas fiscales para los vehículos eléctricos”, detalló Cozzi.

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Estas perspectivas suscitaron reacciones positivas del ambientalista David Tong desde la COP31 de Turquía, donde se buscan soluciones para luchar contra el cambio climático. “Este escenario, en el que triplicamos las energías renovables, duplicamos la eficiencia energética, impulsamos masivamente la electrificación y no extraemos petróleo ni gas de los yacimientos existentes, genera el mayor número de empleos de todos los escenarios: 15 millones de empleos adicionales en el sector energético para 2035. Además, supone una reducción del 5% en las facturas de energía para los consumidores de todo el mundo para ese mismo año”, comentó el ambientalista.

En este nuevo informe sobre las perspectivas del mercado de la energía, la AIE reporta también que, por primera vez, la demanda eléctrica para los sistemas de refrigeración superó la demanda destinada a la calefacción. Una evidencia más de que el cambio climático ya impacta nuestras vidas cotidianas.

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