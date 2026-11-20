"Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores", admitió el líder socialista, de 54 años, quien adelantó las elecciones el mes pasado tras fracasar en su intento de aprobar varios decretos sobre vivienda en el Parlamento.

Sánchez defendió los resultados de su gestión, especialmente en materia de crecimiento económico y empleo, y advirtió contra el "giro de 180 grados" en política económica que, según él, proponen Feijóo y el líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.

Del otro lado, el líder del PP, de 65 años, insistió en los casos de corrupción que han salpicado al gobierno de izquierdas.

"Hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es", lanzó Feijóo, tras reprocharle también su gestión de los accidentes ferroviarios ocurridos en España durante el último año, que dejaron 115 muertos.

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"A pesar del debilitamiento del bipartidismo en España en la última década, el cara a cara entre los candidatos de las dos principales formaciones políticas, el Partido Socialista y el Partido Popular, volvió a los televisores españoles”, informa desde Madrid, nuestro corresponsal Juan Cascón. “Feijóo, tenso, interrumpió casi todos los turnos de palabra de un Sánchez más comedido, llegando incluso a agotar su tiempo. El candidato del Partido Popular atacó al Ejecutivo y a Sánchez, quien optó por no entrar al choque, aunque no respondió a las preguntas directas que le hizo el líder de la oposición", agrega.

El líder socialista, al frente del gobierno desde hace ocho años, defendió igualmente su política más abierta hacia la migración, como base de sociedades "más abiertas y prósperas", ante las críticas del candidato conservador, que lamentó "el efecto llamada (…) de la regularización sin límites" que, según dijo, había emprendido Sánchez.

Feijóo cuestionó duramente la gestión de Sánchez ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta a finales de julio, y lo acusó de ser "un problema para Europa en materia de inmigración".

"Usted pasará de historia por un presidente que no ha sido capaz de mantener la integridad territorial de nuestro país", le reprochó.

El líder socialista exhibió durante todo el debate los buenos datos macroeconómicos de su gobierno ante un Feijóo que le reprochó que esos números no se sentían en el bolsillo de los españoles, preocupados por la fuerte crisis de vivienda.

"Usted ha triturado la clase media", le reprochó el líder del PP.

La mayoría de sondeos dan como favorito para los comicios del 29 de noviembre al Partido Popular (PP) de Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para gobernar necesitaría, entonces, el apoyo de la extrema derecha de Vox, a quien las encuestas proyectan un fuerte crecimiento desde los 33 diputados que obtuvo en 2023.

Los socialistas de Sánchez quedarían en segundo lugar, con escasas posibilidades de mantenerse en el poder debido al retroceso de las fuerzas de izquierda.

Con información de la AFP

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