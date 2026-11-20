"Nunca habíamos visto semejante grado de tensión", dijo el presidente del ARCOM. Martin Ajdari también expresó su apoyo incondicional a los periodistas que, sobre el terreno, en los platós de televisión y, en ocasiones, incluso en sus lugares de trabajo, son víctimas de agresiones e intimidaciones.

"Los periodistas se ven obligados, prácticamente como si estuvieran en una zona de guerra, a contratar equipos de seguridad para protegerse y a ocultar sus nombres o sus rostros. Y eso es extremadamente preocupante", insistió Ajdari.

Desde el inicio de las manifestaciones, en las que participan estudiantes de secundaria y universitarios y se expresan reivindicaciones contra el alto costo de la vida, se han registrado decenas de casos de periodistas heridos.

Según Reporteros Sin Fronteras, 74 profesionales han sufrido obstáculos para ejercer su labor, en 54 casos por parte de las fuerzas del orden.

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Varios periodistas, especialmente de canales de información continua, han sido increpados también por manifestantes, en algunas ocasiones de manera violenta.

En Lyon, por ejemplo, se abrió una investigación por "actos de violencia voluntaria cometidos en grupo y con el rostro oculto", tras la agresión a un equipo de BFMTV compuesto por la periodista Noémi Wira y un camarógrafo. "Realmente temimos por nuestras vidas".

Según un recuento actualizado el lunes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), 74 periodistas han sufrido obstáculos para cubrir las manifestaciones en Francia, «54 de ellos por parte de las fuerzas del orden». De esos 74 casos, 47 corresponden a agresiones físicas, 31 de ellas cometidas por las fuerzas del orden.

Varios sindicatos y directivos de medios de comunicación, entre ellos los de la Agencia France-Presse, han denunciado actos de violencia policial contra periodistas, como golpes de porra e incluso un disparo con un lanzador de balas de defensa (LBD), pese a que los periodistas eran identificables por sus brazaletes de prensa.

Preguntado también por los cuestionamientos públicos de periodistas por parte de dirigentes políticos, Ajdari respondió que "el debate es legítimo y debe tener lugar; las intimidaciones, no".

En cuanto a la organización de un debate en la Asamblea Nacional, después de que una petición para "eliminar CNews del panorama audiovisual francés" superara el millón de firmas, el presidente de Arcom aseguró que "es una muy buena idea que se celebre ese debate".

"Hace diez años que el Parlamento no se pronuncia sobre la libertad de expresión en el sector audiovisual ni sobre el pluralismo, cuando en esta última década han aparecido los canales de información continua, las redes sociales y un panorama político radicalmente distinto", argumentó.

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