Esta batalla judicial se ha convertido nuevamente en un pulso político sobre la política migratoria. Sin el TPS, miles de personas quedan expuestas a la detención y a procedimientos de deportación, además de perder la autorización para trabajar. Pero, ¿qué es el TPS? Explicaciones con Marta Arias, abogada de derecho migratorio en Estados Unidos.

"Es un estatus que se le da a las personas para protegerlos temporalmente y permitirles estar en los Estados Unidos en forma legal con un permiso de trabajo. Normalmente el estatuto permite que este TPS se otorgue hasta por 18 meses. Se da para aquellos países que están viviendo una dificultad, ya sea por materia política o desastres naturales. Lo que está pasando en este momento con el TPS, y que por eso está hoy más en las noticias, se refiere al TPS de Venezuela, pues un grupo de una organización sin ánimo de lucro presentó una demanda en contra de la terminación del TPS".

Este estatus de protección temporal se creó en 1990 y, en el caso de Venezuela, se concedió por primera vez en 2021. Desde entonces unos 600.000 venezolanos se han beneficiado de esta protección. Ahora la administración de Trump decidió ponerle fin ante los tribunales.

"El gobierno ha pedido una pausa para que no se restablezca el TPS de Venezuela. El TPS no se va a restituir a partir de noviembre 20, a no ser que la Corte Suprema emita una decisión diciendo que le niega al Gobierno esa pausa".

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Este recurso tiene también una dimensión humana. El Gobierno asegura que si se restablece la protección tendría que liberar a unos 1.800 venezolanos que permanecen detenidos y paralizar cientos de órdenes de expulsión.

"Hay más de 1800 personas con TPS detenidos que lo único que los ha sostenido acá es mostrar que el caso todavía está pendiente en la Corte Federal. Esto querría decir que todos ellos tienen que ser liberados".

La decisión final está ahora en manos de los tribunales. Pero para miles de venezolanos lo que se discute en Washington no es solo una batalla legal o política, sino la posibilidad de seguir viviendo en el país al que ya llaman "hogar".

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