El paquete contempla una flexibilización de los controles a las exportaciones de productos alimentarios británicos, un programa de movilidad juvenil y la vinculación de los sistemas de comercio de derechos de emisión del Reino Unido y la Unión Europea.

Burnham y von der Leyen celebraron este viernes en Bruselas un acercamiento marcado por acuerdos sobre el comercio de productos alimentarios, la movilidad de los jóvenes y las emisiones de carbono. "Es un buen día para Gran Bretaña y para Europa", declaró el primer ministro británico. Por su parte, Von der Leyen celebró el acercamiento en las relaciones entre Londres y Bruselas.

En materia alimentaria, Londres espera que la reducción de las barreras sanitarias facilite las exportaciones de productos como el queso o el tocino hacia el mercado europeo. El acuerdo busca simplificar los trámites y controles sanitarios que actualmente dificultan el intercambio de productos alimentarios entre ambas partes.

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Según estimaciones del Gobierno británico, la eliminación de estos controles podría aportar hasta 5.100 millones de libras anuales, unos 6.110 millones de euros, a la economía del país. A cambio, el Reino Unido deberá adaptar más estrechamente sus normas a las de la Unión Europea en materia de seguridad alimentaria, sanidad animal y sanidad vegetal.

Movilidad juvenil

En cuanto a la movilidad, ambas partes acordaron permitir que hasta 100.000 jóvenes europeos y otros tantos británicos cada año puedan viajar y residir al otro lado del canal de la Mancha, en el marco de un programa recíproco de movilidad juvenil. El dispositivo contempla estancias de hasta tres años y no supone el restablecimiento de la libre circulación de personas anterior al Brexit.

Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en el Reino Unido. Bruselas reclama que puedan estudiar en las universidades británicas pagando tarifas iguales o similares a las de los estudiantes nacionales. Las dos partes se han dado seis meses adicionales para intentar alcanzar un acuerdo sobre este punto.

La cuestión es especialmente delicada porque, según un responsable europeo, la aplicación de los acuerdos anunciados está vinculada a los avances en esta negociación.

Emisiones de carbono

El acuerdo también contempla la armonización de los sistemas de comercio de derechos de emisión del Reino Unido y la Unión Europea. Estos mecanismos, destinados a combatir el cambio climático, obligan a las empresas contaminantes a adquirir derechos de emisión por los gases de efecto invernadero que generan.

La vinculación de ambos sistemas busca evitar que los productos británicos exportados a la Unión Europea queden sujetos a gravámenes adicionales por sus emisiones de carbono, y viceversa.

Londres estima que esta medida podría aportar unos 3.800 millones de libras anuales, aproximadamente 4.550 millones de euros, a la economía británica.

Francia y Alemania se han mostrado favorables a incluir al Reino Unido en estas iniciativas, al menos en el sector automovilístico, aunque todavía no existe una posición común entre los Veintisiete sobre el alcance de esa colaboración.

El acercamiento también se extiende a la lucha contra la inmigración irregular. Londres y Bruselas prevén establecer un "diálogo estructurado" sobre el control de las fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de migrantes y las expulsiones hacia terceros países.

La cumbre marca así una nueva etapa en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, aunque el alcance definitivo de este acercamiento dependerá de la aplicación de los acuerdos alcanzados y de las negociaciones que continúen en los próximos meses.

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