La guerrilla del ELN ha anunciado una tregua unilateral en Colombia frente a las fuerzas del orden estatales coincidiendo con las fechas navideñas según ha anunciado el grupo rebelde en un comunicado. El cese del fuego se iniciará este 24 de diciembre y se prolongará hasta el 3 de enero de 2026. La dirección nacional del grupo reberlde Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó a “todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las fuerzas armadas del Estado” señala el texto añadiendo que “no es una política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población”.

Se trata de una acción ya tradicional en esa guerrilla, tal como hizo el año pasado. En esta ocasión, la medida se produce pocos días después de un ataque del ELN con drones y explosivos que dejó siete soldados muertos y 30 heridos en una base militar del norte del país.

Esta semana los rebeldes decretaron un confinamiento de civiles y amenazaron a las fuerzas del orden en regiones bajo su dominio.

En ese mismo comunicado, el ELN acusó a Estados Unidos de "desplegar sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones" del continente, y volvió a señalar a Washington como responsable de una supuesta escalada militar en la región.

Reacciones al anuncio de tregua

Este anuncio de alto el fuego unilateral no convence a nadie. Muchos colombianos desconfían y prefieren renunciar a los frecuentes desplazamientos que suelen planificar en este periodo de vacaciones de verano y, por lo tanto, a los viajes por todo el país. La consecuencia directa es la pérdida económica en varios sectores, como el del transporte, ya que la guerrilla ha bloqueado numerosas carreteras. En la región de Antioquia, la semana pasada, las empresas de transporte declararon haber perdido más de 3000 millones de pesos, es decir, más de 660 000 euros.

Por lo tanto, los colombianos y colombianas preparan la Navidad y sus vacaciones con miedo. Sobre todo porque el Clan del Golfo, el grupo de narcotraficantes más poderoso del país, también ha multiplicado los ataques, en particular con secuestros en la ciudad de Anori.

"Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia", escribió en X Iris Marín, titular de la Defensoría del Pueblo. Agregó que en las acciones del ELN se observan "daños sostenidos a la población civil".La defensora expresó que el cese "debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados" con los que el ELN está enfrentado.

Los diálogos de paz entre el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el ELN están suspendidos desde 2024. Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como "paz total" para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo. Sin embargo, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

(Con información de la corresponsal de RFI en Medellín, Najet Benrabaa y de la agencia France Presse)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más