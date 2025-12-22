Papa Noël se acaba de encontrar con un buen problema logístico en Francia. El servicio de correos francés, La Poste, ha sufrido un ciberataque este lunes a las puertas de la Navidad, una fecha marcada por el envío de paquetes de regalo.Los equipos de La Poste no han confirmado hasta el momento cuándo se restablecerá el servicio.

Fuentes del servicio nacional de correos indicaron que el incidente es producto de un ataque por denegación de servicio distribuido (DDoS), es decir, el que persigue el colapso de los servidores por saturación, multiplicando las solicitudes que les llegan.

“No hay absolutamente ningún impacto en los datos de nuestros clientes”, ha querido aclarar el grupo. En cuanto a las entregas, la distribución de paquetes y el correo a domicilio se ve “afectada, pero garantizada”, al igual que su recogida en las oficinas de correos.

Este nuevo incidente se produce menos de 48 horas después de un problema técnico que también impidió a los clientes de la Banque Postale acceder a sus cuentas a través de la aplicación móvil y la web.

Los problemas afectan ahora a su popular línea de paquetería, llamada Colissimo, e igualmente a los servicios bancarios de Banque Postale. “Desde primera hora de la mañana, se está produciendo un incidente que afecta al acceso a su banca online y a la aplicación móvil. Actualmente se está resolviendo y nuestros equipos están haciendo todo lo posible para restablecer el servicio rápidamente”, detalló en las redes sociales La Poste.

Este incidente se produce al comienzo de la semana de las fiestas navideñas, el periodo más intenso para La Poste. En los dos últimos meses del año, La Poste clasifica y distribuye 180 millones de paquetes.

