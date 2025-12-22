Por lo general, la gran misa anual de los conservadores organizada por Turning Point USA es una oportunidad para atacar a la izquierda. El evento AmericaFest acoge durante cuatro días a figuras destacadas del movimiento Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump en Phoenix, Arizona (suroeste). En el escenario, políticos e influencers de derecha acusan a los demócratas y progresistas —a quienes los partidarios de Trump suelen llamar “woke”— de ser los enemigos número uno y la principal amenaza para la grandeza de Estados Unidos.

Pero mientras todo el mundo esperaba unidad durante esta primera gran reunión desde el asesinato de su fundador, Charlie Kirk, el evento se convirtió en una pelea, según señala nuestra corresponsal en Nueva York, Loubna Anaki. Desde la primera noche, los invitados de honor se pasaron el tiempo acusándose mutuamente de ser traidores, sepultureros e impostores. El influencer Ben Shapiro arremetió contra Tucker Carlson, Candace Owens y Steve Bannon, quienes no tardaron en responderle.

“El movimiento conservador está también amenazado por los charlatanes que dicen hablar en nombre de principios, pero en realidad trafican con conspiraciones y deshonestidad", dijo Shapiro ante miles de asistentes.

Shapiro apuntó sus dardos a Tucker Carlson, quien era periodista de Fox News, por haber entrevistado hace pocos días a Nick Fuentes, una figura radical en la derecha por sus opiniones antisemitas, misóginas y racistas.

Shapiro, quien es judío, afirmó que Charlie Kirk "despreciaba" a Fuentes.

"Él sabía que era un troll malintencionado y que darle espacio era un acto de imbecilidad moral, y es eso precisamente lo que Tucker Carlson hizo", dijo.

Un par de horas después, Carlson contestó las críticas en el mismo escenario.

"¿Hablar de cancelar y denunciar gente en un evento de Charlie Kirk? ¿Qué? Es hilarante", dijo Carlson.

Apuntó que Trump aglutinó una base muy diversa que va más allá de las filas del partido republicano.

"Hay mucho en juego aquí, y la pregunta es: ¿Quién puede ir después? ¿Quién asume la maquinaria cuando el Presidente deje la escena?", agregó al hablar de batallas políticas en Washington entre diversas facciones, incluso una contra el vicepresidente JD Vance. Shapiro también cuestionó a la podcaster Candace Owens, por difundir conspiraciones sin fundamento.

J.D. Vance intenta hacer un llamamiento a la unidad

El antisemitismo, el caso Epstein, las teorías conspirativas: todos ellos son temas que dividen profundamente al movimiento MAGA. A menos de un año de las elecciones de mitad de mandato, esto no es necesariamente algo bueno, por lo que, en su discurso de clausura del domingo 21 de diciembre, J.D. Vance intentó hacer un llamamiento a la unidad: “Tenemos cosas más importantes que hacer que atacarnos unos a otros, declaró el vicepresidente, prometiendo una victoria en las elecciones.

Charlie Kirk y Turning Point USA, su influyente organización juvenil que pasó a dirigir su viuda, Erika Kirk, tras la muerte de su marido, desempeñaron un papel importante en la victoriosa campaña electoral de Donald Trump en 2024. Esta reunión se produce también en un momento en que las divisiones dentro del movimiento de Donald Trump son cada vez más evidentes. El mes pasado, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, hasta entonces fiel a Donald Trump, denunció su gestión del caso Epstein y anunció su dimisión del Congreso.

