Con Emeline Vin, corresponsal de RFI en Londres

Todos ellos se reivindican como miembros de la organización Palestine Action, un grupo de activistas clasificados terrorista por el actual Gobierno laborista en Reino Unido, que reclama el fin del apoyo militar británico a Israel. Acusados de allanamiento de la fábrica inglesa de Elbit, un fabricante de armas israelí, algunos de los huelguistas llevan más de un año en prisión preventiva. Otros están siendo procesados desde el pasado mes de junio por daños criminales: entraron en una base aérea de la Royal Air Force, donde causaron daños a varios aviones por 9,2 millones de dólares, según la fiscalía.

Ocho activistas de entre 20 y 31 años, encarcelados a la espera de juicio por llevar a cabo acciones en nombre del grupo han iniciado esta huelga de hambre. Dos de los huelguistas dejaron de comer a principios de noviembre, hace 47 días, y otros seis se unieron a ellos en las semanas siguientes. Dos activistas han interrumpido actualmente su huelga, y otro, que padece diabetes, ha decidido comer cada dos días.

“Más allá de los 35 días, cada día se considera una etapa crítica y grave de inanición”, declaró Ella Moulsdale, cercana a una de las activistas, Qesser Zuhrah, durante una rueda de prensa en Londres.

Para poner fin a su huelga de hambre, plantean varias reivindicaciones. En primer lugar, reclaman la posibilidad de ser puestos en libertad, bajo condiciones, y ser juzgados finalmente. Para algunos, la fecha del juicio está fijada para el próximo mes de abril, es decir, 21 meses después de los hechos que se les imputan. En cualquier caso, se consideran presos políticos, tratados injustamente por sus convicciones.

Varios cientos de detenciones

El grupo Palestine Action fue prohibido en julio de 2025, tras la detención preventiva de los miembros que actualmente llevan a cabo esta huelga de hambre. Desde entonces, se han producido varios cientos de detenciones, en particular de personas que podrían ser procesadas por apología del terrorismo. Pero ninguno de ellos está en prisión. Si bien la huelga de hambre está relacionada con esta prohibición dictada por las autoridades británicas, su objetivo principal es lograr la libertad condicional de los detenidos afectados.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia británico se niega a reunirse con los huelguistas o sus representantes. “Tratamos a todas las personas encarceladas por igual”, declaró el ministro la semana pasada en el Parlamento. En cualquier caso, la justicia británica se enfrenta a plazos muy largos. Los tribunales están saturados, al igual que las cárceles.

Sin embargo, lo que el Gobierno no dice es que la prisión preventiva no debe superar los seis meses. No obstante, este plazo indicativo puede prolongarse en caso, por ejemplo, de riesgo de reincidencia o de fuga. No se ha fijado ningún plazo máximo estricto. De hecho, según las ONG de defensa de los presos, un tercio de ellos llevan más de seis meses detenidos.

Una “tradición” de huelga de hambre

Según el Ministerio de Justicia, cada año se producen alrededor de 200 huelgas de hambre en las cárceles británicas. De hecho, existe una “tradición” de huelgas de hambre por motivos políticos. Las sufragistas recurrieron a ellas para reclamar el derecho al voto de las mujeres. Los presos del grupo terrorista Ejército Republicano Irlandés (IRA) también las utilizaron. Uno de ellos, Bobby Sands, murió en prisión durante la época de Margaret Thatcher.

Aunque los huelguistas de hambre son hospitalizados para mantenerlos con vida, la situación es delicada para las autoridades. No quieren ceder a la presión y a lo que se percibe como una forma de chantaje. Pero tampoco quieren dejar morir a unos conciudadanos que podrían convertirse en mártires de su causa. Los familiares de los huelguistas temen que su muerte se produzca muy pronto.

