Del corresponsal de RFI en Londres, Daniel Postico

La carne de venado se ha puesto de moda en el Reino Unido. Empezó a venderse hace dos años en algunas cantinas universitarias y ahora lo hace de forma masiva gracias al gigante de la restauración Levi, que la venden una veintena de recintos deportivos y culturales como el Estadio Nacional de Rugby de Twickenham o el O2 Arena y el Teatro Nacional de Londres.

El motivo es que puede reducir las emisiones de carbono en un 85% en comparación con la carne de vaca y de granja. La carne de venado procede de la caza, el animal está libre y por tanto se elimina.

Toda la infraestructura ganadera, como el uso intensivo de tierras de pastoreo, el cultivo de piensos, los fertilizantes nitrogenados y la maquinaria agrícola pesada. Según los expertos, el sacrificio de ciervos salvajes en el Reino Unido es necesario para proteger los bosques y la biodiversidad, porque hay sobrepoblación y esto impide la regeneración de árboles que absorben carbono. Por esto está considerada como la opción más sostenible. Además, mucha gente que consumía carnes vegetales se ha dado cuenta de que pueden estar sobreprocesadas o no ser necesariamente saludables si optan por la de venado, que es mucho más nutritiva.

En la Inglaterra medieval, la carne de venado con su sabor a caza, era muy apreciada por la aristocracia. Ahora se ha convertido en la más ecológica y en la más popular

El interés por la caza se debe en parte a una población de ciervos que no deja de aumentar en el Reino Unido. Ha pasado de 450.000 en 1970 a dos millones en la actualidad, "el nivel más alto en 1.000 años", según el Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.

Carentes de depredadores naturales, los ciervos pueden tener un impacto significativo en ciertos ecosistemas si están sobrerrepresentados, advierte el ministerio.

Según un estudio de 2015 de Scottish Natural Heritage, el organismo encargado de asesorar al gobierno escocés en materia de gestión de fauna y flora, esta huella de carbono es aproximadamente un 38% inferior a la de la carne de vacuno y un 49% inferior a la del cordero.

