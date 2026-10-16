Por Jeanne Bartoli

Europa está pagando ahora un alto precio por sus elecciones industriales. Aunque puede importar crudo, le cuesta refinarlo después. La razón: una desinversión en el sector ante la competencia de los países del Golfo, pero también de China e India. Según la asociación comercial FuelsEurope, no menos de 35 refinerías han cerrado sus puertas en Europa desde 2009.

Una situación especialmente alarmante para el diésel

Por tanto, el Viejo Continente depende cada vez más de las importaciones de productos refinados. Y el caso de las importaciones de diésel es de particular preocupación para las autoridades europeas.

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Aunque Europa consume menos diésel para su flota de automóviles, sigue siendo el combustible de referencia para el transporte de mercancías por carretera, la agricultura y la industria. Sin embargo, históricamente, las refinerías europeas han producido más gasolina que diésel.

Según el Comité Profesional de Petróleo, Francia, por ejemplo, refina aproximadamente el 90% de su consumo de gasolina, pero solo el 50% de sus necesidades de gasóleo, incluido el gasóleo para calefacción. Por tanto, este último está aún más sujeto a fluctuaciones en los mercados mundiales.

Europa más vulnerable a choques geopolíticos

Europa acaba de sufrir dos grandes crisis energéticas que amenazan la seguridad de su abastecimiento: la guerra que Rusia libra en Ucrania, iniciada en 2022, y la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Un conflicto que ha provocado graves interrupciones en el Estrecho de Ormuz.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), alrededor del 19% del comercio marítimo mundial de productos refinados pasa por el estrecho y las actividades de refinado situadas en el Golfo se han visto fuertemente afectadas. Una situación que no ha mejorado tras el anuncio a principios de octubre de la suspensión de las exportaciones de combustible por parte de China.

La restricción del suministro de combustibles refinados mientras la demanda sigue siendo alta está contribuyendo al aumento de precios. Otra consecuencia: las refinarías, más que nunca, están aumentando sus márgenes. En la primera mitad de 2026, TotalEnergies cuadruplicó su beneficio operativo en su negocio de refinado.

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