Por el corresponsal de RFI en Roma

La policía italiana detuvo a más de 70 personas en la sola ciudad de Milán después de las protestas violentas del pasado fin de semana en distintas partes del norte de Italia.

El gobierno está evaluando nuevas medidas “contra quienes se aprovechan de manifestaciones legítimas para sembrar el caos y la violencia”, como anunció la primera ministra Giorgia Meloni.

"Manifestarse es un derecho. Devastar nuestras ciudades no lo es", escribió en la red social X.

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Los enfrentamientos entre jóvenes, sobre todo, y policía, se produjeron por razones económicas: el alto costo de la vida. Sin embargo, los reclamos nacieron como contagio italiano de las protestas estudiantiles en Francia. Y con resultados parecidos: tiendas destrozadas y robos de la mercancía, la basura incendiada, actos de guerrilla urbana.

Los destrozos dejaron casi un millón y medio de daños y muchas polémicas políticas.

Giorgia Meloni pidió a todos los partidos de condenar la violencia sin timidez. Elly Schlein, líder del Partido democrático, contestó: el fracaso es del gobierno.

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También se registraron manifestaciones, pero sin violencia, en el sur de Italia. Camioneros y agricultores bloquearon puertos y carreteras para protestar contra el precio del combustible.

Para el 20 de noviembre se anuncia una huelga nacional.

Ciudades de Bélgica también registraron el fin de semana protestas contra el encarecimiento de la vida, que terminaron con enfrentamientos entre la policía y manifestantes, y saqueos.

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