Los saqueos registrados en Francia han encontrado una segunda salida en las plataformas de compraventa por internet. Desde el inicio de los disturbios, los anuncios de productos presuntamente robados se han multiplicado en sitios como Vinted, Leboncoin o Cdiscount. Algunos vendedores llegan incluso a especificar que los artículos fueron "robados el 17 de octubre", exhibiéndolos como si fueran un trofeo.

La oferta abarca una amplia variedad de productos, desde maquillaje, ropa y zapatillas deportivas hasta teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos. Ante la proliferación de estos anuncios, el Ministerio de Economía convocó este lunes a los responsables de las plataformas para abordar el problema y estudiar medidas que frenen la comercialización de mercancía sustraída.

Vinted aseguró para AFP mantener una política de "tolerancia cero" frente a estas prácticas. La plataforma lituana afirmó haber reforzado sus mecanismos de vigilancia y haber comenzado a retirar los anuncios sospechosos. "Desde este fin de semana, nuestros equipos han actuado de inmediato para identificar y eliminar los anuncios que podrían corresponder a bienes robados", señaló la empresa, sin precisar la magnitud del fenómeno.

Según el gobierno, al menos 3.000 comercios se han visto afectados en todo el país. "Vamos a habilitar un fondo de apoyo específico para todos estos comercios", afirmó este lunes el primer ministro Sébastien Lecornu, añadiendo que "muchos comerciantes ya habían realizado sus acopios, incluso para Navidad", y que existe "una necesidad de liquidez".

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