Los ataques ocurrieron el domingo en la noche en la ciudad de Al Dibab del estado de Kordofán del Oeste. Fue uno de los más sangrientos desde el comienzo de la guerra en abril de 2023 entre las fuerzas armadas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
Después de la explosión del dron, había "50 cuerpos que ayudé a enterrar, uno de ellos mi hermano", dijo Ahmed Abakar Wadi a la AFP, usando una conexión a internet satelital para sortear un apagón de comunicaciones.
Según el mismo testigo, otras 47 personas fueron llevadas al hospital, donde 30 murieron a consecuencia de sus heridas, informó una fuente médica a la AFP.
"Un total de 80 personas murieron en el ataque con drones contra Al Dibab, y otro ataque con drones contra Al Mujlad dejó cuatro heridos que están siendo atendidos actualmente", dijo el médico, que pidió el anonimato por su seguridad.
Desde el inicio del conflicto, no hay una cifra oficial de muertos, pero los trabajadores humanitarios estiman que más de 200.000 personas han fallecido. Además, hay 12 millones de desplazados y según la ONU la guerra provocó la peor crisis humanitaria del mundo.
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