Con AFP

El primer ministro saliente Benjamin Netanyahu y su rival centrista Gadi Eisenkot expresaron este domingo sus "profundas divergencias" en una reunión para intentar formar un Gobierno de unidad en Israel. La reunión "se desarrolló en un ambiente serio, en el que ambas partes se esforzaron por superar las profundas divergencias que las separan", indicaron en un comunicado el partido Likud, de Netanyahu, y la formación Yashar, de Eisenkot, sin mencionar avances ni una segunda reunión por el momento.

Eisenkot "primer ministro"

Las negociaciones llegaron tras la propuesta inesperada del primer ministro saliente para cederle primero el cargo a Eisenkot en un posible gobierno rotatorio, una opción que hasta ahora siempre había rechazado. El sábado, Netanyahu publicó un mensaje en X en el que afirmó que quería actuar con "responsabilidad" y "aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero las funciones de primer ministro" en un Gobierno de rotación, en el que él ocuparía después el cargo.

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Según medios israelíes, Eisenkot comunicó a Netanyahu que no renunciaría a los miembros de su bloque para formar una coalición con él, pero lo invitó a sumarse si así lo desea.

La propuesta de Netanyahu, cuyas condiciones concretas no se conocen por el momento, divide a los aliados de Eisenkot. Varios de ellos, como el dirigente de izquierdas Yair Golan, reaccionaron el sábado instándolo a actuar con prudencia ante Netanyahu, a quien acusaron de intentar una "maniobra" para engañarlo.

Desconfianza hacia Netanyahu

Las negociaciones del domingo tuvieron lugar en un clima de profunda desconfianza, después de que Eisenkot acusara a Netanyahu de alargar los plazos para hacer fracasar las conversaciones. Además, ambos siguen enfrentados en cuestiones importantes, como la creación de una comisión de investigación independiente sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el futuro de una reforma judicial clave.

Las elecciones legislativas del mes pasado no arrojaron ninguna mayoría y el plazo para que Eisenkot forme una coalición de Gobierno termina el 6 de diciembre. Sin embargo, podrá pedir dos semanas más al presidente israelí, Isaac Herzog. Debido al sistema electoral proporcional de Israel, ningún partido puede gobernar en solitario, lo que obliga a las formaciones a negociar acuerdos a veces complejos para lograr una mayoría parlamentaria. La fórmula de un Gobierno de rotación, en el que dos dirigentes se alternan en el puesto de primer ministro al cabo de un año, ya se ha aplicado en el pasado.

El primer ministro saliente presenta la fórmula de un Gobierno de unidad con rotación como necesaria para garantizar la seguridad de Israel frente a Irán. Un Gobierno de unidad nacional también le evitaría abandonar el poder y volver a ser un ciudadano sometido a la justicia, mientras está siendo juzgado por corrupción, aunque su proceso dio un giro favorable la semana pasada, cuando los jueces pusieron en duda la solidez de los principales elementos de la acusación.

Con todo, las negociaciones de este domingo no cierran la puerta a las conversaciones paralelas con los partidos árabes y ultraortodoxos. El sábado, el dirigente del partido árabe israelí Raam, Mansur Abas, calificó por primera vez, aunque de forma indirecta, a Hamás de grupo "terrorista". Una manera de resultar más aceptable a ojos de los partidos y los electores de la mayoría judía. El bloque de Eisenkot también mantiene intensas negociaciones con el partido ultraortodoxo JUT, especialmente en torno a la cuestión de la exención del servicio militar para los estudiantes religiosos.

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