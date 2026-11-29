Con AFP

A las 13H00 GMT, el 45,75% de los electores residentes en España había votado. Esto representa 5,27 puntos más que en las últimas legislativas de 2023 y la mayor participación registrada a esa hora desde el regreso de la democracia, según medios españoles. La elevada movilización refleja el interés que despiertan unos comicios marcados por una profunda polarización política.

La votación se sigue de cerca en Europa. Un eventual cambio de gobierno reforzaría el avance de la derecha y la extrema derecha en el continente, donde el actual primer ministro Pedro Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda, especialmente por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Votar en masa"

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Tras sufragar en Madrid, Sánchez llamó a los españoles a "votar en masa" para enviar "un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación" del nuevo Ejecutivo, porque "es muy importante no solo para España, sino también para Europa". "Cuanto mayor sea esa movilización (…) mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas", afirmó el dirigente socialista, que advierte de la "involución" que, a su juicio, supondría una victoria de la oposición.

La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar. Feijóo, muy crítico de los escándalos de corrupción del Gobierno, pidió a los españoles que "voten con memoria". "España va a tomar una decisión inapelable", agregó tras emitir su voto en Madrid.

"Espero que los españoles puedan votar sin miedo", dijo este domingo el líder de Vox, Santiago Abascal, al reclamar también "una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana". Vox capitaliza el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes. Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

Las mesas electorales cerrarán a las 19H00 GMT.

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