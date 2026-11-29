Con AFP

"Los servicios de rescate fueron contactados alrededor de las 8:00 p.m. para una barcaza que transportaba materiales y que chocó contra un pilar del Puente de Bir-Hakeim," cerca de la Torre Eiffel y el Campo de Marte, informó este domingo la Prefectura de Policía. "No se reportan víctimas", especificó.

Daños en un pilar del puente

Según una fuente policial, un arquitecto observó daños en un pilar del puente, sin que sea afectada su estabilidad. Un procedimiento por fallo de tripulación fue abierto contra el capitán de la barcaza, especificó esta fuente.

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"El barco, del tipo Freycinet y de unos 50 metros de eslora, tenía una fuga en la parte delantera, por debajo de la línea de flotación, y corría riesgo de hundirse", continuó la Prefectura.

La brigada fluvial y la brigada de bomberos de París (BSPP) primero "aseguraron el barco y su amarre" cerca, en el 7º distrito, y luego, "los buceadores de la BSPP procedieron a sellar la brecha" mientras que "en paralelo se llevaban a cabo operaciones de bombeo del agua a bordo para permitir que el casco recuperara su flotabilidad".

Prevención anticontaminación

Se instaló una barrera flotante anticontaminación "como medida preventiva", afirmó la Prefectura, especificando que "350 litros de diésel a bordo" habían sido bombeados y luego "transferidos a dos tanques instalados en el muelle".

Construido entre 1903 y 1905, el Puente de Bir-Hakeim, por el que pasa el metro elevado 6, es famoso por su vista de la Torre Eiffel y es muy codiciado por turistas y parejas casadas que vienen allí a hacer fotos. Este puente metálico, declarado patrimonio histórico, fue objeto de renovaciones en 2020.

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