Con los enviados especiales de RFI en Tel Aviv, Nicolas Falez y Nicolas Benita

¿Pasar página de los años Benjamin Netanyahu o, al contrario, mantener en el poder el gobierno más derechista de la historia de Israel? La mayoría de los israelíes entrevistados por RFI en los últimos días han tomado su decisión.

Yelena apoya al primer ministro saliente a pesar del creciente aislamiento internacional de su país: "Creo que voy a votar por Netanyahu, porque creo que en la situación actual es el único que puede defendernos internacionalmente. ¡Es un genio! Los judíos siempre han estado aislados y siempre lo estarán. Es nuestro destino, en cierto modo", estima.

Netanyahu acusado de agravar las tensiones

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las elecciones se celebran en el contexto de una posible reanudación de la guerra con Irán y también en medio de una operación militar israelí en Cisjordania ocupada. Opositores políticos de Benjamin Netanyahu le acusan de agravar las tensiones con fines electorales.

Sentado en un parque cerca de la playa de Tel Aviv, con su hijo de ocho meses en el regazo, Asher cree que "muchas cosas necesitan cambiar. Necesitamos menos extremismo […]. Espero que podamos volver a algo más positivo con nuestros vecinos regionales. Voto por Gadi Eisenkot porque creo que es capaz de recrear la unidad", dice.

Gadi Eisenkot es el principal rival de Netanyahu, el exjefe del Estado Mayor del ejército que, durante su último mitin de campaña el domingo 25 de octubre, prometió reconciliar a su país.

Partidarios de la separación religión y Estado

¿Es posible reconciliar a los clérigos ultraortodoxos que no sirven en el ejército con aquellos que creen que todos deberían portar armas?

Amit tiene 27 años y es un estudiante que, como muchos, ha vestido su uniforme de soldado de reserva en los últimos años. Sirvió varios meses en la Franja de Gaza. "Realmente quiero una separación total entre religión y Estado. Si sirvo en el ejército, entonces los ultraortodoxos también deben servir. Si no, no es justo…", denuncia.

Los 120 miembros de la Knesset, el Parlamento israelí, serán elegidos este martes, y es necesario reunir 61 escaños para formar una coalición de gobierno. No hay garantía de que los dos bloques lo logren, especialmente porque la cuestión de la participación de los partidos árabes de Israel en una coalición sigue siendo un tabú hoy en día.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más