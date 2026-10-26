Este pleno precede a una remodelación prevista de la dirección del partido durante el XXI Congreso del PCC, que se celebrará en el otoño de 2027. A sus 73 años, Xi Jinping parece encaminado a obtener allí un histórico cuarto mandato. Los plenos anteriores han sido momentos clave para consolidar su autoridad.

"Tras 14 años en el poder, Xi Jinping quiere endurecer el control político", explica nuestra corresponsal en Pekín, Cléa Broadhurst. "Se exige lealtad y que no haya resistencia a sus directrices. La reunión ratificará varias expulsiones tras una ola de purgas este año, incluidas las de dirigentes que el propio presidente chino había promovido anteriormente", agrega.

El Ejército ha sido particularmente afectado. Cinco de los siete miembros de su máxima dirección fueron apartados y esta semana los posibles reemplazantes estarán bajo la lupa. ¿Por qué? Porque este pleno prepara el congreso de 2027, en el que Xi Jinping debería obtener un cuarto mandato al frente del partido y, sobre todo, porque aún está por verse de quién podrá rodearse. Los ascensos podrían dar pistas sobre los responsables llamados a asumir mayores responsabilidades.

China atraviesa un momento económico difícil, con un consumo débil y una crisis inmobiliaria que se prolonga. Xi Jinping quiere un equipo capaz de ejecutar sus decisiones. Pero el riesgo hoy es que el temor a las sanciones empuje a los cuadros a la inacción.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta sesión plenaria, o pleno del Comité Central del PCC, que cuenta con unos 300 miembros, tiene como objetivo reforzar la disciplina en las filas del partido, reducir la corrupción y hacer que los cuadros sean más eficaces y leales, según los medios estatales.

Xi Jinping, en el poder desde 2012, presentó un informe de gestión, así como un proyecto de decisión del Comité Central destinado a reforzar una gobernanza "rigurosa" del Partido del que es secretario general.

La presentación de esta decisión se produce después de reuniones del Buró Político del Comité Central, que pidió "normas más exigentes" y "medidas más concretas" en materia de gobernanza del Partido frente a los "profundos cambios" y a los "nuevos desafíos" en el mundo y en China.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más