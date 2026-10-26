Esta obra no se interpreta en un teatro, ni en la calle, sino en un estacionamiento. Entre carros, una clavecinista toca obras barrocas y clásicas. Luego surgen dos personajes: un motociclista vestido de negro sentado sobre su moto, y un bailarín blanco, con tacones altos y cascabeles. Comienza un baile ritual entre seducción y sumisión, delicadeza y violencia, luz y oscuridad.

"Radio Vinci Park" es el nombre de esta pieza extraña y a ratos incómoda presentada en Guanajuato, concebida en 2016 por el artista plástico Théo Mercier, y el bailarín y coreógrafo François Chaignaud, quienes viajaron al “corazón de México”, junto a la clavecinista Marie-Pierre Brébant.

“Es una obra muy exigente. Bailo, canto y enfrente de mí, un chico vestido de negro, montado en una moto bien potente, bien impresionante. En México, el público es muy expresivo, sintieron conmigo lo peligroso de la situación; fue muy lindo sentir ese apoyo, esa empatía”, expresó Chaignaud en español al micrófono de RFI.

La criatura blanca que interpreta Chaignaud baila alrededor de este motociclista quien se mantiene impávido durante la mayor parte del performance. Luego el caballero negro enciende su moto y comienza a dar vueltas, rozando el cuerpo de Chaignaud quien yace en el suelo. En cada aceleración, los presentes gritaron de susto, cuando las ruedas de la moto pasaban a escasos centímetros de Chaignaud. Un duelo entre la carne y metal que en Guanajuato estuvo acompañado de una fina lluvia.

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Era la primera vez que los artistas franceses presentaban esta pieza en México, luego de un largo recorrido por festivales.

“En Francia hay una destrucción muy triste, muy dramática de todo el ecosistema cultural y por eso es mucho más difícil para los artistas franceses viajar por el mundo. Obviamente, esta temporada Francia-México es una manera de buscar más apoyos económicos. Son eventos artísticos y diplomáticos, pero también, ocasiones para encuentros humanos que me parecen muy importantes”, concluyó Chaignaud.

“Radio Vinci Park” fue uno de los espectáculos franceses presentados en el 54° Festival Internacional Cervantino, edición que tuvo a Francia como país invitado de honor.

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