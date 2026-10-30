Con los corresponsales de RFI en Jerusalén, Frédérique Misslin y Michel Paul

La coalición saliente de derecha y extrema derecha de Benjamin Netanyahu ganó 53 escaños en la Knesset sobre 120 miembros, y el partido Likud del primer ministro sigue siendo el partido más grande de Israel con 27 diputados. El bloque opositor, liderado por el centrista Gadi Eisenkot, obtuvo 48 escaños. La participación récord se confirmó con los resultados finales, casi un 78%.

Los resultados publicados por la Comisión Electoral israelí también confirman el espectacular avance de las dos listas árabes Ra’am y la Lista Unificada, que juntas ganaron 19 escaños y se convirtieron en actores importantes para lo que siga.

"Parte de la información totalmente infundada"

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Estos partidos fueron blanco este jueves por acusaciones de fraude electoral transmitidas por el equipo de Netanyahu. Funcionarios y medios de comunicación han afirmado que se sospecha que recibieron fondos de Catar para financiar la compra de votos. Los partidos árabes, así como Catar, han rechazado estas acusaciones y Gadi Eisenkot acusó a Netanyahu de buscar "deslegitimar los resultados" de las elecciones.

El servicio de inteligencia nacional Shin Bet afirmó que estaba investigando sospechas de impropiedad, pero afirmó que la investigación no tenía como objetivo "incriminar a toda una comunidad que votó democrática y legalmente."

Sin referirse explícitamente a las acusaciones transmitidas por el grupo del primer ministro contra los partidos árabes, la Comisión Electoral dijo el jueves que "parte de la información que ha circulado es totalmente infundada". "La investigación continúa en paralelo con el proceso llevado a cabo por la Comisión Electoral Central. No tendrá impacto en los resultados finales que se entregarán al presidente", añadió.

Negociaciones que prometen ser difíciles

Los resultados finales serán entregados oficialmente al presidente Isaac Herzog el miércoles 4 de noviembre, pero las negociaciones entre los jefes de partidos ya han comenzado. El presidente Herzog recibirá su recomendación, tras lo cual nombrará a la persona mejor posicionada para construir una coalición.

¿Benyamin Netanyahu o Gadi Eisenkot? Esta persona tendrá 28 días más una prórroga de 14 para formar gobierno. ¿Mayoría, minoría o unidad nacional? Todas las opciones están sobre la mesa. Issac Herzog advirtió: "Tendremos que ser abiertos de mente para evitar convocar nuevas elecciones".

Por su parte, el bloque de Gadi Eisenkot intenta un golpe de fuerza parlamentario, aunque eso signifique precipitar al país hacia nuevas elecciones, en medio de una escalada regional. Eisenkot sabe que no dispone de los 61 escaños para gobernar. Sin embargo, tan pronto como los diputados juren el cargo el 10 de noviembre, el líder del partido Yashar quiere aprobar textos explosivos: la conscripción universal —la pesadilla de los ultraortodoxos— y una comisión nacional de investigación sobre las fallas del 7 de octubre de 2023.

Una estrategia que depende del apoyo de los 19 representantes árabes electos. Impensable para el Likud de Netanyahu, que clama traición, pero igual de insostenible para algunos de los propios socios de Gadi Eisenkot. Esto es especialmente cierto para Avigdor Liberman, que rechaza categóricamente cualquier pacto con las facciones árabes. El propio Mansour Abbas, jefe de Ra’am, considera inviable este gobierno minoritario.

Ante este estancamiento y las acusaciones de injerencia extranjera, la coalición anti-Bibi ya está resquebrajándose. La ausencia de mayoría en esta etapa augura negociaciones extremadamente difíciles que podrían durar semanas. Si fracasa, el país podría tener que convocar nuevas elecciones, como ha ocurrido varias veces en su historia. Es una perspectiva peligrosa, ya que la amenaza de una nueva campaña militar parece cada vez más fuerte.

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