"Durante la noche", soldados y policías fueron desplegados en las zonas de Deir as Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik y Al Tuwani tras recibir denuncias e imágenes que mostraban vehículos incendiados y grafitis pintados en el área, indicó el ejército israelí que condenó los actos.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran vehículos en llamas y consignas escritas en muros, como "Con sangre y fuego Judea cayó, con sangre y fuego Judea se levantará", utilizando un término bíblico que la extrema derecha israelí usa para referirse a una zona de Cisjordania.

"Colonos atacaron la zona norte, en las afueras del pueblo, hacia las dos de la madrugada", relató a la AFP Jihad Al Qaq, activista de la localidad de Kafr Malik, en la gobernación de Ramala.

"Incendiaron unos ocho vehículos y escribieron consignas racistas en los muros de las viviendas", agregó.

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La policía israelí anunció la apertura de una investigación.

Gadi Eisenkot, rival del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu y encargado por el presidente de formar un nuevo gobierno tras las elecciones, denunció en X estos actos, que calificó de "terrorismo judío".

En Cisjordania, un territorio palestino ocupado desde 1967, viven más de medio millón de israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, junto a unos tres millones de palestinos.

Desde octubre de 2023, al menos 1.119 palestinos han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania, según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio palestino de Salud.

En el mismo período, al menos 51 israelíes, incluidos militares, murieron en ataques palestinos o en enfrentamientos en Cisjordania, según cifras oficiales israelíes.

(Con la AFP)

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