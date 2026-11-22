México anunció el sábado 21 de noviembre que había detenido a un narcotraficante, Fausto Isidro Meza, alias «Chapo Isidro», uno de los diez criminales más buscados por el FBI, durante una operación en la que perdieron la vida cuatro militares y siete presuntos delincuentes.

El narcotraficante fue detenido junto con otros dos líderes de su organización criminal Beltrán Leyvas, el viernes por la noche en Guasave (noroeste), en el estado de Sinaloa.

Esta operación es el resultado de una cooperación entre los servicios de inteligencia mexicanos y estadounidenses, según informó el NY Times.

El hombre más peligroso de México según los Estados Unidos

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Nacido en Guasave, Sinaloa, Fausto Isidro Meza Flores, de 44 años de edad, fue detenido junto con otros dos cabecillas de su grupo criminal, lo que desató un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional, según informaron medios locales la noche pasada.

Fausto Isidro Meza, alias "El Chapo Isidro".

Además de ser uno de los cabecillas de la banda criminal de los Beltrán Leyva, el "Chapo Isidro" es aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cartel de Sinaloa, detalló la Secretaría de Defensa en la red social X.

De 44 años, Meza Flores operaba en el norte del estado. El FBI le atribuye traficar heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a gran escala hacia Estados Unidos. Su organización aprovechó la sangrienta guerra entre facciones del cartel de Sinaloa para aumentar su poder.

El detenido era buscado en México por delincuencia organizada mientras que Estados Unidos ha solicitado su extradición por narcotráfico y "se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI", señala el mensaje de la Defensa.

Esta captura se produce en momentos en el Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

Tras su captura, funcionarios estadounidenses revelaron que habían proporcionado información crucial —un tema delicado en las relaciones entre Estados Unidos y México—, en un momento en que el gobierno de Trump ha presionado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que adopte una postura aún más dura contra los cárteles de la droga.

Sheinbaum se mostró a favor de fortalecer la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, pero rechazó firmemente la propuesta del presidente Trump de desplegar fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

Durante esas semanas de colaboración discreta, según indicaron los funcionarios, las autoridades mexicanas proporcionaron a sus homólogos estadounidenses información que permitió localizar a Meza Flores y a su familia. Cuando las condiciones climáticas lo permitían, Estados Unidos realizaba misiones de reconocimiento con drones, a petición y con la autorización del gobierno mexicano, sobre la zona donde se creía que se encontraba el "Chapo Isidro".

Bloqueos y balaceras

La captura de Meza Flores provocó una violenta reacción de pistoleros del narcotráfico en cuatro municipios de la región. Las balaceras resonaron incluso dentro de un estadio de beisbol de Guasave, lo que obligó a suspender un partido profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Videos en redes sociales mostraron un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos de "¡Agánchense, agánchense!" para resguardarse de disparos de metralleta. En otro podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

También circuló un supuesto video en el que "Chapo Isidro" pide a sus pistoleros que "tranquilicen todo" porque "ya se acabó esto" y hay "niños, mujeres, gente inocente".

Presión de Estados Unidos

Estados Unidos presiona a México para que redoble esfuerzos contra el tráfico de drogas y la migración indocumentada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles pasado con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que "los carteles están controlando México" y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.

(Con la AFP)

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