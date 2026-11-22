El texto, elaborado por las presidencias turca y australiana de esta conferencia de la ONU y publicado en la madrugada del sábado al domingo, sigue sin incluir un llamado explícito a abandonar el carbón, el petróleo o el gas natural, cuyo uso es la principal causa del cambio climático. Se limita a una discreta alusión al resultado de la COP28 de Dubai, que en 2023 había instado por primera vez a los países del mundo a una transición hacia el abandono de las energías fósiles.

Este proyecto de decisión final también pide acelerar el uso de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), promovidas por las empresas petroleras y de gas, otro tema de discordia. La presidencia de la COP consultó a los principales grupos de países hasta bien entrada la noche. Y los últimos en salir de la oficina de la presidencia fueron los saudíes. De hecho, el texto lleva claramente su impronta.

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Se espera una sesión plenaria el domingo por la mañana con los casi 200 países reunidos en Antalya, donde la COP31, que se suponía que terminaría el viernes 20 por la noche, ya ha superado ampliamente el calendario oficial. Queda por ver cómo reaccionarán los Estados ante el nuevo texto, poco ambicioso. Incluso si se aprueba, sería un fracaso ante la emergencia climática.

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Los países productores de petróleo se oponen

En los últimos días, varias naciones del Pacífico, Europa y América Latina han insistido en que las energías fósiles se mencionen explícitamente en el texto final. Sin embargo, los productores de hidrocarburos, con Arabia Saudita a la cabeza, se oponen a ello. La presidencia turca de la COP31 había reunido el sábado por la tarde a las delegaciones de la Unión Europea y de Arabia Saudita para intentar superar estas posiciones antagónicas. Pero «aún no hay un acuerdo», señaló la UE. «Es mejor no llegar a un acuerdo que llegar a uno malo», señaló entonces el comisionado europeo para el Clima, Wopke Hoekstra.

Muchos negociadores ya se habían ido el sábado por la noche, y cada hora que pasa aumenta la amenaza de que no se alcance el quórum, es decir, que el número de participantes sea insuficiente para aprobar un acuerdo desde el punto de vista jurídico. El proyecto de decisión, en cambio, incluye el objetivo, impulsado por Turquía, de aumentar «la participación de la electricidad en el consumo final total de energía al 35 % a nivel mundial para 2035», junto con esfuerzos para incrementar el uso de «energía limpia».

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Un acuerdo que aún está muy lejos de concretarse

La ONG 350.org ha denunciado este proyecto de decisión final, en particular el llamado a desarrollar tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). «Nuestros líderes están a punto de caer en la trampa» de la captura de carbono, un «engaño» impulsado por la industria de las energías fósiles, lamentó Sara Shaw, una responsable de esta organización ambientalista.

Las expectativas eran limitadas antes de esta importante reunión de la ONU, pero Turquía espera concluirla con avances frente a la emergencia climática, ya que el planeta sufre cada vez más los efectos del calentamiento provocado por el hombre. Aún está lejos de alcanzarse un acuerdo sustancial, en un contexto geopolítico difícil, marcado por el aumento vertiginoso de los precios de la energía relacionado con la guerra en el Medio Oriente. Y ante la ausencia, una vez más, de Estados Unidos.

(RFI con agencias)

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