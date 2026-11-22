«Es evidente que algunas partes, en esta sala, se oponen a este texto. Constamos que no existe consenso sobre este documento. Por lo tanto, estas decisiones no han sido aprobadas», declaró el presidente turco Murat Kurum durante una sesión plenaria de clausura, tras más de dos semanas de negociaciones.

La Unión Europea se opuso el domingo a la adopción de un proyecto de decisión final que no mencionaba los combustibles fósiles, durante una COP31 sobre el clima que ya es la más larga de la historia. « No aprobaremos una decisión (…) que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático”, anunció en la sesión plenaria el ministro de Clima de Irlanda, Darragh O’Brien, cuyo país ostenta actualmente la presidencia de la UE. La representante de Panamá indicó posteriormente que su país también se opondría formalmente a la adopción del texto.

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Las presidencias turca y australiana de la gran conferencia de la ONU sobre el clima publicaron el domingo un nuevo borrador de decisión final que sigue sin mencionar explícitamente las energías fósiles, pero que contiene un llamado a la electrificación. Una versión definitiva, con cambios superficiales, se publicó a última hora antes de la reunión plenaria de los países.

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Una COP «secuestrada por los países petroleros»

«Creo que esta COP ha sido secuestrada por los países petroleros», afirmó Darragh O’Brien, quien pidió un «reinicio» del proceso de las conferencias de la ONU sobre el clima, tras rechazar, en nombre de la UE, un proyecto de decisión final presentado por las presidencias turca y australiana de la COP 31 que no mencionaba las energías fósiles.

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La COP 31 en Turquía ya se ha convertido en la COP del Clima más larga de la historia, superando el récord anterior de la COP 25 en Madrid en 2019. Las decisiones deben tomarse por consenso entre unos 200 países en la COP.

La propuesta de compromiso, que omitía toda referencia a una «salida» de las energías fósiles, pareció carecer notablemente de ambición para una parte de las delegaciones, a la cabeza de las cuales se encontraba la de la Unión Europea, que se opuso frontalmente. China, por su parte, dejó en claro que aceptaba la última versión del texto.

El último gran fracaso de las negociaciones climáticas de la ONU se remonta a 2009, cuando los países participantes en la COP15 no lograron adoptar por consenso el Acuerdo de Copenhague. Este nuevo revés se produce al final de un año marcado por numerosas consecuencias dramáticas del cambio climático, desde las sucesivas olas de calor que afectaron a Francia y Europa hasta el «tsunami de las montañas» ocurrido en Nepal.

Un paso atrás para la UE

Turquía y Australia habían presentado en los últimos días una serie de propuestas para intentar alcanzar un compromiso entre los países más vulnerables y los más expuestos al cambio climático, y aquellos cuyas economías dependen en gran medida de la producción o el consumo de combustibles fósiles.

El texto propuesto «nos hace retroceder», había denunciado la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. Este proyecto de acuerdo es «inaceptable», advirtió también su homólogo alemán, Carsten Schneider.

El texto propuesto reconocía por primera vez que el calentamiento global está a punto de superar el umbral de 1,5 °C que los gobiernos se habían comprometido, en el marco del Acuerdo de París de 2015, a intentar no rebasar. También instaba a desarrollar aún más las tecnologías de captura de carbono para contribuir a reducir las temperaturas.

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