Con el corresponsal de RFI en Teherán, Siavosh Ghazi, y agencias

La pena de muerte para Aghil Keshavarz, "declarado culpable de espiar para el régimen sionista, de comunicarse y cooperar con el régimen", se ejecutó "tras ser confirmada por el Tribunal Supremo y al final de los procedimientos legales", informó la agencia Mizan.

"Confesiones" y "pruebas"

El joven de 27 años, descrito como un "agente del Mosad", el servicio de inteligencia exterior israelí, fue arrestado entre abril y mayo de 2025 en el noroeste de Irán, pero el caso no se hizo público.

La pena de muerte se impuso sobre la base de las "confesiones explícitas y claras" del acusado, así como de "pruebas", incluyendo fotos y grabaciones de vídeo "realizadas en sitios militares y de seguridad", añadió Mizan.

Según el poder judicial, el acusado había enviado información y fotos de sitios militares en la región de Urmía —situada en el noroeste de Irán— a Israel. Había sido arrestado antes de la guerra.

Aumento de las ejecuciones por espiar para Israel

Desde la guerra de 12 días de Israel contra Irán, Teherán multiplica loa ahorcamientos de personas acusadas de espiar para el Estado judío. Esta última ejecución se produce justo tras el anuncio hace unos días de la condena a muerte de un iraní, también ciudadano sueco, nuevamente por espionaje para Israel. No se conoce el número exacto de personas arrestadas por ese motivo, pero al menos una decena de personas han sido ahorcadas en los últimos meses.

Irán e Israel se enfrentaron en una guerra en junio provocada por un ataque sin precedentes de Israel el 13 de junio contra instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, así como en zonas pobladas. Un alto el fuego está en vigor desde el 24 de junio. Desde la guerra, Irán ha prometido juicios rápidos para quienes son arrestados bajo sospecha de colaborar con Israel. Irán, que no reconoce a Israel, lleva mucho tiempo acusándolo de llevar a cabo operaciones de sabotaje contra sus instalaciones nucleares y de asesinar a sus científicos.

En octubre, Teherán endureció su legislación. A partir de ahora, "cualquier actividad de inteligencia o espionaje" en nombre de Israel, Estados Unidos u otros gobiernos y grupos considerados hostiles a Irán "será castigada con la confiscación de toda propiedad (…) y hasta castigada con la muerte". La ley anterior no se dirigía a ningún país en particular y el espionaje no era necesariamente castigado con la pena de muerte.

