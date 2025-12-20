Trump no descarta una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Para llevar a cabo ataques en ese país, en todo caso, el mandatario no se siente obligado a informar al Congreso.

La cuestión del petróleo

Desde hace un poco más de una semana, además, Estados Unidos aplica un bloqueo total contra “petroleros sancionados” que vayan rumbo a Venezuela o que provengan de ese país. En Caracas, mientras tanto, Maduro se pregunta cuáles son los otros intereses que tiene Washington con estas operaciones, fuera de derrocarlo.

Para el International Crisis Group, el argumento energético toma cada vez una mayor relevancia: “El tema del petróleo es un tema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo, en el que Trump en un momento dado tuvo una política un poco más pragmática, tratando de renovar algunas de las licencias. Por eso Chevron está todavía sacando petróleo de Venezuela”, explica a RFI Renata Segura, directora en Nueva York del programa para América Latina y el Caribe de ese grupo de reflexión.

“Pero estas últimas declaraciones del presidente Trump indican que hay quizás un interés más grande de entrar y recuperar control de la industria petrolera en Venezuela. Yo creo que hay una confluencia entre la remoción de Maduro del poder y la cuestión del petróleo. Entonces sí, estamos muy preocupados sobre la posibilidad de que haya una intervención mayor en las semanas que vienen”, alerta la analista.

“Al presidente Trump le gustan las acciones espectaculares”

La otra pregunta es si habrá o no intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y qué modalidad tomaría. Según Renata Segura, “las posibilidades de que bombardeen algo son bastante altas. Para Estados Unidos, sería difícil retirarse sin tener como una especie de éxito de algún tipo. Realmente empoderaría a Maduro, que podría salir a decir: ‘El imperio vino a atacarme, lo enfrentamos y ganamos’. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a darle, digamos, ese triunfo político a Maduro”.

“Entonces, yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela, sea alguna infraestructura involucrada en la producción de drogas o más un ataque a las Fuerzas Militares, no es menor. La verdad es que al presidente Trump le gustan las acciones que son como espectaculares y yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela en las próximas semanas es bastante alta”, concluye la experta.

