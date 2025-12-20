Con la corresponsal de RFI en El Cairo, Justine Babin

El canciller ruso Sergei Lavrov dio la bienvenida en persona a sus homólogos africanos este viernes, cerca de El Cairo. Entre ellos, los ministros de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, Burundi y la República del Congo.

Tras las conversaciones bilaterales, se celebra una conferencia con múltiples partes interesadas este sábado. Las relaciones diplomáticas, de seguridad y, especialmente, económicas de Moscú con el continente estarán en la agenda de las discusiones.

Retraso en el tema comercial

Porque en este último aspecto, Rusia sigue muy por detrás de otras potencias regionales como China o India. El comercio con el continente ha avanzado poco en los últimos años y muchos de los acuerdos económicos anunciados no se han materializado.

Otro objetivo de la conferencia para Moscú es volver a movilizar a sus socios africanos antes de una cumbre entre jefes de Estado en 2026. La primera se celebró en Sochi en 2019, seguida de una segunda en San Petersburgo en 2023. Solo 17 líderes africanos hicieron el viaje a San Petersburgo, frente a 43 en la primera cumbre.

Sergei Lavrov atribuyó el viernes estas dificultades a "Occidente", que "busca impedir que los países del Sur Global colaboren con Rusia". Según el jefe de la diplomacia rusa, los países BRICS —que incluyen Sudáfrica, pero más recientemente también Egipto y Etiopía— tienen "el derecho a elegir a sus socios".

