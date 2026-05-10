“Misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego”, añadió el comandante, general Majid Mousavi, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Negociaciones en punto muerto

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Los enfrentamientos navales entre Washington y Teherán se han multiplicado desde principios de mes, mientras las negociaciones parecen estar en punto muerto.

Estados Unidos espera todavía una respuesta de Irán a su última propuesta para poner fin a la guerra.

“Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo”, aseguró a periodistas el viernes pasado.

Pero el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó el sábado su escepticismo sobre la seriedad de la diplomacia estadounidense al hablar telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado más temprano que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense.

Y mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, con quien discutió temas de seguridad, informó el Departamento de Estado. Catar es un aliado en la región de Estados Unidos.

Ataques a buques iraníes, Teherán denuncia una violación del alto el fuego

Aunque, según el ejército, los dos buques iraníes “neutralizados” por Estados Unidos no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando.

Irán, a su vez, denunció ante la ONU una “flagrante violación” de la tregua concluida un mes antes. Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido. (AFP)

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