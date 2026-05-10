El presidente estadounidense anunció el viernes por la noche un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado.

Sin embargo, "desde primera hora (del sábado), el número de ataques perpetrados por el agresor ha ascendido a 51″, señaló el Estado Mayor ucraniano.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso declaró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, grupos armados ucranianos han lanzado ataques con drones y artillería".

Según las autoridades locales, unos drones lanzados por Rusia han matado a dos civiles y han herido a otros tres en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania.

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El intercambio de prisioneros en el aire

Poco después del anuncio de Donald Trump el viernes, Kiev y Moscú confirmaron que habían aceptado la tregua y el intercambio de prisioneros.

Sin embargo, Vladimir Putin aseguró el sábado por la noche que Rusia aún no había recibido ninguna propuesta por parte de Ucrania en relación con el intercambio.

"Contamos con que la parte ucraniana responda a la propuesta realizada por el presidente de Estados Unidos. Lamentablemente, a día de hoy aún no hemos recibido ninguna propuesta", afirmó Putin a los periodistas.

También aseguró que la guerra en Ucrania "estaba llegando a su fin" y criticó duramente a los países occidentales por su apoyo a Kiev.

Las conversaciones se han reanudado esta semana entre los negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estas conversaciones habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El viernes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski expresó su esperanza de que los negociadores estadounidenses visitaran Ucrania próximamente.

La ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, iniciada en 2022 y que ya ha entrado en su quinto año, ha causado cientos de miles de muertos. Se trata del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. (AFP)

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