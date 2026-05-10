Un informe de Anne Bernas

La demanda de pistachos nunca ha sido tan alta y el mercado nunca ha estado bajo tal tensión. Este noble fruto seco se consume en todo el mundo desde hace milenios, como un codiciado producto de lujo. Sin embargo, hace ya casi medio siglo que Irán, cuna de este "fruto real" en la Antigüedad, está perdiendo poco a poco su monopolio.

Aunque el pistacho sigue siendo uno de los símbolos de orgullo de Irán, su producción está dominada desde principios de la década de 2010 por Washington, y Teherán ya sólo representa el 20% de la producción mundial. Irán se ha convertido así en el segundo productor mundial de pistachos, por detrás de Estados Unidos.

Y hoy en día, aunque Irán puede exportar su "oro verde" por carretera hacia Turquía, Rusia o Azerbaiyán, los precios se disparan en las exportaciones por vía marítima debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. Desde el puerto de Bandar Abbas, los pistachos de alta calidad se exportan, entre otros destinos, a la Unión Europea y al Reino Unido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Los pistachos son indudablemente sensibles a la crisis en Oriente Medio, teniendo en cuenta el papel de la región como gran productor, centro neurálgico del transporte y del mercado", informa por su parte el medio económico Bloomberg.

El pistacho es así víctima del caos en el que se encuentra sumido Oriente Medio, pero también del éxito que está teniendo a nivel mundial el famoso Dubai Chocolate. De hecho, el año pasado, este dulce a base de crema de pistacho contribuyó a una escasez mundial que, según el Financial Times, hizo que los precios se dispararan de 7,65 a 10,30 dólares la libra en doce meses.

En el Gran Bazar de Teherán.

"Todo lo que va mal viene de Estados Unidos"

"Sigo vendiendo los 350 gramos a 15 euros", cuenta, sin embargo, un tendero iraní del distrito 15 de París. "¡Pero es porque son mis existencias de antes de la guerra!", agrega. "De todos modos —añade encogiéndose de hombros—, todo lo que va mal viene de Estados Unidos". ¿Incluso los problemas de la pequeña nuez de cáscara?

En 1979, la revolución islámica provocó la caída del Shah. El nuevo régimen se propone entonces modernizar los sistemas de riego —puesto que el pistacho consume mucha agua— para acelerar la producción de "oro verde". Así, hasta la década de 2010, el pistacho representaba la tercera fuente de divisas después del petróleo y las alfombras: Irán producía entonces 200.000 toneladas al año y recaudaba 1.120 millones de euros anuales.

Pero la crisis económica, el cambio climático, la sequía y la escasez de agua acabaron con el líder mundial del pistacho, que vio cómo le arrebataban el primer puesto del podio. Un puesto que Irán había logrado mantener hasta entonces, a pesar del embargo comercial de Estados Unidos que se remonta a la revolución.

El bloqueo, que priva a los consumidores estadounidenses de pistachos, supone una oportunidad para Washington, que se propone entonces desarrollar su propia producción. En California, el cultivo del "oro verde" persa se remonta a la década de 1930, pero en aquella época era meramente anecdótico. No fue hasta 1979 cuando alcanzó una magnitud sin precedentes y desbancó a Irán en materia de producción y exportación.

En esta fotografía de archivo del 31 de marzo de 2013, un comerciante vende pistachos en su tienda, situada en el oeste de Teherán (Irán). Aprovecha para tomar frutos secos estas fiestas: las personas que consumen frutos secos habitualmente tienen menos probabilidades de fallecer por cáncer o enfermedades cardíacas; de hecho, según un estudio de Harvard de 30 años de duración, tienen menos probabilidades de fallecer por cualquier causa. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, archivo)

Multimillonarios del pistacho con gran influencia en California

Al frente del imperio estadounidense del pistacho se encuentra The Wonderful Company, un holding con sede en California propiedad de Stewart y Lynda Resnick. La pareja de multimillonarios, acusada de acaparar los recursos hídricos de este estado del oeste de Estados Unidos azotado por incendios mortíferos, es líder indiscutible del "oro verde" desde la década de 1980.

Sus plantaciones de pistachos se extienden por vastas extensiones de tierras agrícolas al noroeste de Los Ángeles. En 2023, el cultivo del pistacho en California genera, según Associated Press, cerca de 3.000 millones de dólares.

Entre 2014 y 2019, la producción iraní de pistachos es sólo del 27 %, mientras que la de Estados Unidos alcanza el 47%. La cuota de mercado iraní se desploma entre 2018 y 2019 hasta el 7%, al reanudarse las sanciones estadounidenses.

En 2024, Estados Unidos produce así 500.000 toneladas de frutos secos. En 2025, la producción de pistachos, liderada por California, ya supera el 40%. Hoy en día, Estados Unidos representa alrededor del 65% de la producción mundial, según el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y la mitad de las exportaciones mundiales.

Pero parece que el negocio de esta pequeña nuez también tendría otras intenciones que no son meramente económicas. En 2025, Pistachio Wars, un documental dirigido por Yasha y Levine Wernham, narra la influencia que ejercen los propietarios de The Wonderful Company sobre la política estadounidense.

Yasha Wernham explica, en un artículo de 2024, que Lynda y Stewart Resnick "han donado millones a diversas organizaciones benéficas vinculadas al aparato de ocupación israelí, en particular a las Fuerzas de Defensa de Israel", y que la mayor parte de esos fondos transita por la organización American Friends of the Israeli Defense Forces. "El monopolio de los Resnick sobre el pistacho tiene una dimensión muy particular, ya que se basa en la injerencia estadounidense en Oriente Medio", afirma la directora.

Guerra militar… y guerra estratégica

Si bien el vencedor de la guerra del pistacho es ahora, sin lugar a dudas, Washington, ¿habría tenido también la guerra entre Estados Unidos e Israel de los últimos dos meses un efecto perjudicial sobre la industria iraní del pistacho?

El medio de investigación estadounidense Drop Site señala que los bombardeos de marzo y abril de 2026 se dirigieron deliberadamente contra instalaciones de producción y huertos de pistachos en el sur de Irán, lo que lleva a preguntarse por las presiones ejercidas por los grandes productores de pistachos californianos para debilitar a su principal adversario y aumentar su volumen de negocio.

Drop Site revela así que, durante la primera semana de la guerra, "informes e imágenes satelitales geolocalizadas indicaban ataques en Rafsanjan y sus alrededores, el corazón del sector del pistacho en Irán, incluyendo daños aparentes en las instalaciones de almacenamiento de pistachos cerca del aeropuerto", afirma el medio de investigación.

El pistacho, símbolo milenario de la prosperidad

Hace más de dos milenios, en Persia, los zoroastrianos asociaban el pistacho con la prosperidad. Hoy en día, la prosperidad recae sobre todo en Estados Unidos, que prevé un mayor crecimiento este año, y quizá pronto también en Israel.

El Estado hebreo, que hace quince años era el primer consumidor mundial de pistachos per cápita, se lanzó hace poco menos de dos años a la industria de este fruto seco para reducir su dependencia, no de Estados Unidos, sino de su enemigo acérrimo: Irán.

En el desierto del Néguev, la granja Mashkit pretende convertirse en un actor clave de la producción del "oro verde" utilizando portainjertos californianos, e Israel también baraja la posibilidad de plantaciones en las alturas del Golán.

En esta batalla por la pequeña nuez, cada huerto se convierte en un objetivo potencial y cada cargamento en un reto estratégico. Al final de la cadena, sin embargo, sólo queda un gesto banal: un pistacho que se descascarilla, sin darse siempre cuenta de que entre sus dos cáscaras se reproduce una parte de la guerra de Oriente Medio.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más