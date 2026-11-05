Por Ivonne Sánchez

El cambio climático ha causado tres millones de muertes por calor en siete años, entre 2016 y 2023, según el último informe del The Lancet Countdown y publicado el 5 de noviembre de 2026 en la revista médica británica The Lancet.

Solo en 2023, 710.000 personas fallecieron por esta causa —más que por malaria o VIH—, y dos tercios de estos decesos son atribuibles directamente al calentamiento global de origen humano.

Para esta décima edición se asociaron 146 investigadores de 30 países, con el objetivo de evaluar las consecuencias del cambio climático en la salud de la población mundial.

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Liderados por la climatóloga Marina Romanello, los investigadores calculan esta cifra comparando las muertes reales con un escenario sin cambio climático, donde las olas de calor serían menos intensas y frecuentes.

Los investigadores de diferentes disciplinas tomaron en cuenta 54 indicadores sobre los efectos del cambio climático en la salud.

RFI conversó con una de las autoras de este informe, la epidemióloga peruana Stella Hartinger, directora de The Lancet Countdown on Health and Climate Change Latin America:

El calor también tiene un impacto en la productividad laboral. Las regiones más golpeadas en este sentido son el sureste asiático y África: la productividad laboral se ha reducido en un 3,9% del PIB en Asia y un 3,2% en África, frente al 0,2% en Europa.

Emergencia sanitaria global

Ante esta "epidemia climática", el Lancet Countdown pide declarar el cambio climático como emergencia sanitaria mundial, un estatus que permitiría activar protocolos similares a los de una pandemia.

La propuesta incluye sistemas de intervención rápida, como los de la OMS, para proteger a las poblaciones vulnerables.

Entrevistada: Stella Hartinger, directora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, profesora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima Perú y directora de The Lancet Countdown on Health and Climate Change Latin America.

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