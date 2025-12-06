La serie de tormentas tropicales y lluvias monzónicas que han azotado esta región de Asia han matado a unas 1.790 personas en Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam desde la semana pasada.

En Indonesia, el balance es de más de 900 muertos por las devastadoras inundaciones y los deslizamientos de tierra que provocaron en la turística isla indonesia de Sumatra. Más de 400 personas siguen desaparecidas, según los últimos datos transmitidos.

La cifra, sin embargo, podría aumentar debido al hambre que acecha en las aldeas y las "zonas que siguen siendo inaccesibles en las regiones remotas de Aceh", alertó Muzakir Manaf, gobernador de esa provincia "completamente destruida, de norte a sur, desde las carreteras hasta el mar".

Según el servicio meteorológico indonesio, las lluvias podrían volver este sábado a Aceh y Sumatra, donde el agua y el barro han sepultado las viviendas de muchos habitantes. En 2024, Indonesia se ubicó como el segundo país más propenso a desastres del mundo, afectando potencialmente a 6,3 millones de personas.

Yakarta no declara el estado de catástrofe nacional

Hasta el momento, Yakarta se ha negado a declarar el estado de catástrofe nacional, a pesar de la presión. Según algunos analistas, el gobierno podría dudar en declarar el estado de emergencia y, por lo tanto, en solicitar ayuda internacional, lo que indicaría su incapacidad para afrontar la situación por sí sola.

Sri Lanka solicitó ayuda internacional esta semana. Colombo confirmó la cifra de 607 muertos y 214 desaparecidos, presuntamente fallecidos, en lo que el presidente Anura Kumara Dissanayake describió como el peor desastre natural que el país haya experimentado jamás.

Más de dos millones de personas, casi el 10% de la población, se han visto afectadas. Los sobrevivientes recibirán hasta 10 millones de rupias (33.000 dólares) para comprar un terreno en un lugar más seguro y construir una nueva vivienda, prometió el Ministerio de Finanzas en un comunicado el viernes por la noche.

Respuesta internacional

La Organización Mundial de la Salud anunció esta semana el despliegue de equipos de respuesta rápida y suministros esenciales en la región, además de fortalecer la vigilancia de enfermedades.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a la prensa en Ginebra que se trataba de "otro recordatorio de cómo el cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos, con efectos desastrosos".

