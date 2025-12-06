María Corina Machado habló ayer con el Instituto Nobel para informar que estará físicamente en Oslo para la recepción del premio Nobel de la Paz, según ha dicho el Instituto Nobel a RFI. La misma fuente no ha dado más detalles de cómo se producirá el desplazamiento, puesto a sus difíciles circunstancias de seguridad y que la opositora venezolana vive escondida en su país.

El fiscal general de Venezuela declaró el jueves 20 de noviembre que la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado sería considerada "fugitiva" si salía del país para recibir su premio.

Machado recibió el Premio Nobel el 10 de octubre "por su incansable labor en apoyo de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

La ceremonia del Premio Nobel se celebrará la semana que viene en Noruega, coincidiendo con un importante despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela en las últimas semanas y el incremento de las tensiones entre Washington y Caracas.

(En ampliación)

