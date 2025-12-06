La primera reunión cara a cara de la presidenta mexicana con su vecino del norte se ha desarrollado con cordialidad y entre elogios por la organización del Mundial de Fútbol de 2026, el evento deportivo del que ambos países serán anfitriones junto a Canadá.

Más allá del sorteo deportivo, los tres líderes se han encontrado en una reunión trilateral que duró aproximadamente 45 minutos, según la portavoz canadiense Audrey Champoux, o "casi una hora", según la presidenta mexicana. Un encuentro que ha dejado imágenes sonrientes que ha publicado Sheinbaum en sus redes sociales, en el que es su primer viaje a la capital estadounidense desde que es presidenta.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, aseguró la presidenta de México tras la reunión, que calificó de "excelente". Por su parte, Trump elogió el vínculo existente, afirmando que se lleva "muy bien" con Sheinbaum y Carney.

La amenaza comercial del T-MEC

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El encuentro adquirió particular relevancia debido a la tensión comercial de Washington con sus vecinos. La cumbre se produjo solo dos días después de que el presidente Trump indicara que posiblemente dejaría expirar el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) en 2026, buscando un nuevo acuerdo comercial, bajo el argumento de que México y Canadá se habrían "aprovechado" económicamente de Estados Unidos.

Esta misma semana, agricultores, académicos y grupos comerciales estadounidenses se reunieron en Washington para tres días de audiencias donde compartir su evaluación del acuerdo. Unos encuentros que dan comienzo al proceso de reelaboración del texto, que en ocasiones Trump definió como “el peor acuerdo comercial jamás firmado".

El aspecto comercial no es el único ámbito de tensión que hay entre ambos países. En el caso mexicano, Trump también ha deslizado la idea de lanzar una ofensiva militar para luchar contra el narcotráfico.

El Mundial 2026 como un símbolo de unidad

El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 sirvió como catalizador para esta ansiada reunión a tres. Aunque Sheinbaum aclaró que el futuro inmediato del tratado de libre comercio no fue un tema central de la conversación, señalando que "no hablamos de eso todavía".

En un gesto de diplomacia, Trump extendió una invitación a Sheinbaum para que regrese a Washington, mientras que ella lo invitó a México, acordando fijar una fecha pronto. Cabe recordar que, para México, Estados Unidos es su primer socio comercial y el destino de más del 80% de sus exportaciones.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más