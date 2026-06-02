En el barrio estudiantil de SDA Market, al sur de la capital india, el tema no es necesariamente el centro de las conversaciones. Sin embargo, en cuanto se menciona, todos saben de qué se trata, informa nuestro corresponsal en Nueva Delhi, Abdoolah Earally. “Nos preguntamos qué está pasando. Los seguidores han aumentado muy rápido, a unos 20 millones”, cuenta Iisha, estudiante de Ciencias Políticas en Punjab.

Con su lema, “un frente político de la juventud, por la juventud y para la juventud”, la cuenta encontró rápidamente su público. En Instagram, la red social preferida de los jóvenes indios, difunde videos, caricaturas e infografías sobre temas tan variados como la independencia de los medios de comunicación, el desempleo o la representación de las mujeres en la política.

Resultado: con más de 22 millones de seguidores en Instagram, la cuenta -también presente en X, donde fue bloqueada por las autoridades indias antes de regresar con el nombre “Cockroach is Back” (“la cucaracha ha vuelto”)- supera ahora a la del BJP (Partido Nacionalista Indio), que cuenta con nueve millones. El Congreso, principal partido de la oposición, cuenta con unos 13 millones.

El síntoma de un malestar generacional

El origen del movimiento fue una declaración del juez de la Corte Suprema Surya Kant. Durante una audiencia hace unas dos semanas, este comparó a algunos jóvenes desempleados con “cucarachas”, “parásitos de la sociedad”. Ante la indignación provocada por sus palabras, el magistrado intentó justificarse, explicando que sus comentarios se referían específicamente a las personas que accedían a la profesión jurídica gracias a “títulos falsos y basura”. Demasiado tarde: el daño ya estaba hecho.

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El fundador de la cuenta, Abhijeet Dipke, de 30 años, explica que retomó esta expresión para convertirla en un símbolo. El “Partido de las cucarachas” se presenta ahora como “la voz de los perezosos y los desempleados”.

Un insulto oficial para Ankita. “Una declaración de esta naturaleza proveniente de una alta autoridad, inevitablemente enfurece a los jóvenes. No es culpa de los jóvenes que no haya trabajo”, opina la estudiante de derecho.

Esta indignación afecta a todos los sectores. “No es un movimiento. Es simplemente la rabia de la generación Z de mi país”, resume Sankar, estudiante de medicina. La misma interpretación tiene Aarun, un joven ingeniero informático. “Por ahora es solo un movimiento en la web”.

El contexto económico explica en parte la viralidad de la cuenta de Instagram. Según un estudio de Deloitte publicado esta semana, la generación Z india (personas nacidas entre 1995 y 2007) se ha visto duramente afectada por la falta de empleo y el aumento de los precios. “Muestra un mayor estrés financiero, y una proporción importante destaca las dificultades para acceder a la propiedad y la inseguridad financiera”, se lee en la encuesta.

¿De las redes sociales a la calle?

¿Saldrá el movimiento de las pantallas? El BJP denuncia una manipulación política a distancia. El fundador del “Partido de las Cucarachas”, Abhijeet Dipke -actualmente estudiante en Estados Unidos y ex colaborador del partido de oposición Aam Aadmi Party (AAP)- ha anunciado su regreso a la India. Llama a sus seguidores a reunirse el 6 de junio en la capital para exigir la renuncia del ministro de Educación.

Este último, Dharmendra Pradhan, ha sido duramente criticado en las últimas semanas, al ser considerado responsable de numerosas irregularidades ocurridas durante los exámenes universitarios. “Estudiantes se han suicidado y el arduo trabajo de cientos de miles de ellos ha sido destruido”, acusó, citando a sus seguidores en el aeropuerto de Nueva Delhi.

“Quiero creer que nuestro país sigue siendo una democracia y que obtendré permiso para manifestarme”, añadió Abhijeet Dipke. En el poder desde 2014, Narendra Modi es acusado regularmente por la oposición y la sociedad civil de reprimir cualquier forma de protesta en el país.

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