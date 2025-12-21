En Honduras, representantes de los partidos revisan desde el jueves unas 2.800 actas con "inconsistencias" de los comicios del 30 de noviembre que se disputan el empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), está arriba por apenas unos miles de votos sobre Nasralla, del Partido Liberal (PL, derecha).

"Clima de intimidación"

"Continúan graves retrasos en el escrutinio especial", denunció en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. "Existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones", lamentó. Hall, representante del PL en el CNE, añadió que existe "un clima de intimidación contra funcionarios electorales".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este sábado, la delegada del PN ante el órgano, Cossette López, acusó a su colega Marlon Ochoa, de Libre, de orquestar un supuesto plan para "provocar una detención ilegal" contra ella y Hall.

El diputado del PN, Tomás Zambrano, señaló que el "retardo malicioso" lo realizan delegados de Nasralla junto al partido oficialista Libre (izquierda), cuya candidata Rixi Moncada, quedó en tercer lugar.

Asfura, quien no se pronunciaba desde la semana pasada, denunció que las juntas paralizaron "ilegalmente" el recuento, mientras que Nasralla indicó que el atraso en la jornada ocurrió porque el PN se opuso a invalidar actas que no estaban acompañadas con las firmas de los votantes.

Unión Europea llama a no "obstaculizar la declaratoria"

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar al nuevo presidente y una misión de la Unión Europea llamó a "todas las partes" a no "obstaculizar la declaratoria".

Trump sacudió las elecciones hondureñas al apoyar a Asfura e indultar y liberar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ex líder del Partido Nacional y quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

El viernes, el gobierno de Trump revocó la visa al magistrado electoral Mario Morazán y se la negó a Ochoa por supuestamente "obstaculizar" el proceso. Ambos son considerados cercanos al Gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien asegura que la "injerencia" de Trump manipuló la voluntad popular.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más