Con la enviada especial de RFI en los Emiratos Árabes Unidos, Justine Fontaine

Más de 900 soldados franceses se encuentran cerca de Abu Dabi. Una posición ideal en el Golfo, cerca del Mar Rojo, una ruta marítima crucial que ha sido interrumpida desde el inicio de la guerra en Gaza.

También es una posición ideal en relación con Irán, y relativamente cerca de Siria, por ejemplo, donde la fuerza aérea francesa participa en la lucha contra el grupo Estado Islámico.

Un valioso aliado económico para Francia

Por encima de todo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son un socio económico esencial para París: son los mayores compradores de armas francesas en el mundo – los emiratíes compraron especialmente 80 cazas Rafale en 2021.

El Gobierno anunció que invertiría entre 30 y 50.000 millones de euros en febrero para construir un centro de datos de inteligencia artificial. Por ello, es difícil para París prescindir de este aliado en la región.

Implicación en Yemen y Sudán

Sin embargo, los EAU están siendo señalados por su implicación en el conflicto en Yemen y especialmente en Sudán. Abu Dabi siempre ha negado esto, pero numerosos informes muestran que los Emiratos están suministrando armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Estos paramilitares sudaneses están acusados de crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad, especialmente durante la captura de la ciudad sudanesa de El Fasher. No se sabe si el tema será tratado entre Emmanuel Macron y Mohamed bin Zayed durante su reunión.

