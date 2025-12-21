Estados Unidos instó el sábado junto con Catar, Egipto y Turquía a las partes del alto el fuego en Gaza a cumplir sus obligaciones y actuar con moderación, dijo el principal enviado estadounidense tras las conversaciones en Miami.

"Total compromiso"

Altos funcionarios de cada país se reunieron con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, para revisar la primera etapa del cese el fuego que inició el 10 de octubre.

"Reafirmamos nuestro total compromiso con la totalidad del plan de paz de 20 puntos del presidente (Donald Trump) y llamamos a todas las partes a mantener sus obligaciones, ejercer moderación y cooperar con los mecanismos de monitoreo" dijo Witkoff en un comunicado en X.

Según los términos del acuerdo, Israel debe retirarse de sus posiciones en Gaza, una autoridad provisional gobernará el territorio palestino en lugar de Hamás y se desplegará una fuerza internacional de estabilización.

El viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que espera que los países aporten tropas para la fuerza de estabilización.

Tensiones continuas

Su encuentro se produjo en medio de tensiones continuas sobre el acuerdo. La defensa civil de Gaza dijo que seis personas murieron el viernes por un bombardeo israelí contra un refugio con lo que se elevó a 400 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde la entrada en vigencia del acuerdo.

Israel también ha acusado repetidamente a Hamás de violar la tregua, y el ejército informó de tres de sus soldados muertos en el territorio desde octubre.

La declaración del sábado destacó los avances en la primera fase del acuerdo de paz, incluidos el aumento de la ayuda humanitaria, la devolución de los rehenes vivos y muertos, retiros parciales de tropas y una reducción de las hostilidades.

