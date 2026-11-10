Por los enviados especiales de RFI a Antalya, Géraud Bosman-Delzons y Jeanne Richard

Cuando el "tsunami de las montañas" bajó por el valle, la casa familiar de Dikshya Subedi fue arrastrada por las inundaciones: "Mi tío, mi tía y mi hermano estaban allí. Vieron cómo su casa era arrasada por esta inundación, estaban a solo dos o tres minutos. Por suerte, todos los miembros de nuestra familia están sanos y salvos", dice la joven.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP31), que se inauguró este lunes 9 de noviembre en Turquía, los tres representantes de la delegación nepalí tenían caras serias ante el puñado de periodistas que habían venido a escucharlos.

El balance de la tragedia del 26 de agosto fue de al menos 1.455 muertos y 5.285 desaparecidos, según el último recuento provisional. Tras 40 días de búsqueda, los desaparecidos empiezan a ser considerados muertos.

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El cambio climático en acción

Unas 15.000 personas se han visto afectadas por la tragedia en muchos distritos, subraya el jefe de la autoridad nacional de gestión y prevención de riesgos, Dharam Raj Uprety. Explica que "Nepal no es el único país afectado por este desastre". "En total, 34 países" han perdido decenas de ciudadanos en una región muy turística, recuerda: India, China, Estados Unidos, Malasia, Australia, Letonia, Reino Unido, Canadá… Así que, ante el cambio climático, "debemos pensar juntos, planificar juntos y actuar juntos", continúa.

Según científicos, incluidos especialistas de la World Weather Attribution, el calentamiento global desempeñó un papel importante en la mega-avalancha que tuvo lugar en Nepal este año. El deshielo del hielo, cemento de las montañas, se está acelerando a una velocidad vertiginosa y poniendo en peligro a las poblaciones de los macizos.

Unos habitantes se agarran a una jaula suspendida de una tirolina improvisada para cruzar el río Trishuli desde Koloni, en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el 2 de septiembre de 2026.

Además de las muertes, Nepal también ha visto cómo su PIB, su riqueza nacional, se ha aniquilado en un 10% debido a los daños causados. Muchas infraestructuras, incluidas las centrales hidroeléctricas, han sido "arrasadas": "Toda la red energética ha sido desestabilizada. Nunca hemos visto un desastre de tal magnitud", explica Sagar Dhakal, miembro electo del Parlamento nepalí e ingeniero en gestión de recursos hídricos, que está negociando por su país en la COP.

El ritmo de los desastres se está acelerando

"Está claro que la crisis climática ya no es un problema lejano para mí", dice Dikshya Subedi, quien participó en las negociaciones. "Este desastre me ha hecho consciente de su impacto. Así que ahora exigimos justicia climática", recalca.

Nepal representa menos del 0,01% de las emisiones globales de CO2. Y, sin embargo, el país es uno de los más afectados por el cambio climático, explica Dharam Raj Uprety: "Los fenómenos meteorológicos extremos se están multiplicando a un ritmo que supera nuestras capacidades de preparación. Las medidas y estructuras de adaptación implementadas no han funcionado. En seis años, hemos tenido seis desastres solo en Nepal".

El especialista indica que "el plan nacional de adaptación del país requiere 47.400 millones de dólares para su implementación". Lo mismo ocurre con su estrategia nacional para reducir las emisiones, que requeriría "73 mil millones".

Una adaptación específica para las altas montañas

Las montañas deben estar equipadas con sistemas de detección de riesgos, estima Dharam Raj Uprety. "Estas catástrofes extremas que ocurren en las altas montañas tienen repercusiones inmediatas en las comunidades india y china de abajo", afirma. Para él, por tanto, es necesario pensar desde una perspectiva transfronteriza.

Residentes recogen sus pertenencias en un edificio dañado por las inundaciones en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el 1 de septiembre de 2026.

El Fondo de Pérdidas y Daños por Cambio Climático de la ONU, creado hace tres años como parte de una COP, ha prometido liberar 20 millones de dólares a las autoridades nepalíes. Pero "comparado con los 4.770 millones de dólares necesarios para la reconstrucción, es una suma ridícula", lamenta el experto. "Dicho esto, es un primer paso hacia una respuesta internacional en términos de financiación climática, así que es una señal alentadora", admite.

"Se habla mucho sobre el aumento del nivel del mar y las consecuencias del cambio climático para las islas, pero olvidamos que también está afectando a las montañas", insiste el funcionario electo Sagar Dhakal.

Debido a su geografía particular, Nepal presenta varias demandas, como un programa especial dedicado a los impactos del cambio climático en las montañas e indicadores (en negociación en las COP) para una adaptación específica a poblaciones de gran altitud. En resumen: que se reconozca la fragilidad específica de las regiones montañosas, sus ecosistemas, sus infraestructuras y sus hogares. Con más fondos asignados a las poblaciones locales para ayudarles a resistir mejor futuros desastres. "Haremos todo lo posible durante estas dos semanas de COP" para ser escuchados, concluye.

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