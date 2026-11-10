Con AFP

El congresista republicano de Kentucky Thomas Massie, un legislador enemistado con Donald Trump, presentó cargos de destitución contra Pete Hegseth, acusado de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.

Hegseth, hasta ahora apoyado por Trump, dará una rueda de prensa este martes en el Pentágono. "No podría estar más orgulloso de lo que ha hecho nuestro presidente, de las decisiones que ha tomado", insistió el lunes ante los periodistas, denunciando ataques procedentes de "personas motivadas políticamente".

Hegseth ha hecho un "muy buen trabajo", reafirmó Trump en rueda de prensa. "Si retrocedes dos años, antes de que yo asumiera el cargo, no podíamos reclutar gente. Ahora tenemos listas de espera. Ha hecho un muy buen trabajo", aseguró.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una destitución poco probable

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar la moción este mismo miércoles. Algunos legisladores del partido de Trump han señalado que podrían unirse a los demócratas para apoyar los cargos.

La destitución es muy poco probable porque, aunque pudiera ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde aún hay una mayoría republicana, faltaría lograr la aprobación del Senado, donde son necesarios dos tercios de la cámara, también bajo control republicano hasta enero. Además, el presidente debería estar de acuerdo y sancionarla.

Los republicanos conservarán el control del Congreso hasta que los legisladores recién elegidos asuman sus cargos el 3 de enero, pero su derrota abrumadora ha alimentado las recriminaciones y debilitado la disciplina del partido. Algunos legisladores republicanos que perdieron sus escaños también podrían ausentarse de las votaciones, lo que potencialmente facilitaría la aprobación de la medida de destitución.

"Sí rotundo a la resolución contra Hegseth "

Massie es un crítico declarado de Trump, y en esta maniobra legislativa se intuyen motivos de venganza política personal. Trump pidió el voto contra su rival en unas primarias del partido republicano, y Massie perdió la posibilidad de volver a presentarse para ser reelegido.

Massie acusa a Hegseth de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para involucrar a las fuerzas estadounidenses en hostilidades sin la aprobación del Congreso. También alegan mala conducta relacionada con víctimas civiles y operaciones militares en Yemen y Venezuela.

"El Pentágono ha sido responsable de muchas de las cosas importantes en las que está trabajando esta administración, como las coaliciones contra los cárteles que tenemos en marcha en el hemisferio occidental" defendió el secretario de Estado, Marco Rubio.

En cuanto a la guerra en Irán, la Casa Blanca alega que Trump tiene la misma prerrogativa que anteriores presidentes. El presidente demócrata Bill Clinton ordenó bombardeos contra fuerzas serbias en marzo de 1999, en el marco del conflicto en la ex-Yuglosavia, sin pedir autorización al Congreso. El también demócrata Barack Obama lanzó una intervención militar en Libia en 2011, de nuevo sin pasar por el Poder Legislativo.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que se espera que se convierta en presidente de la Cámara en enero, respaldó el juicio político el domingo. "Para mí es un sí rotundo a la resolución contra Hegseth", dijo a ABC News.

Varios republicanos han expresado su descontento con Hegseth sin comprometerse a destituirlo. El congresista de Arkansas French Hill dijo el domingo que quería escuchar el debate antes de decidir si las acusaciones justificaban la destitución.

Solo dos secretarios han sido sometidos a juicio político en la historia de Estados Unidos, y ninguno llegó a ser destituido por el Senado.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más