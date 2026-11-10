"Estoy en condiciones de confirmar que la responsabilidad de este ataque recae en el Cuerpo de Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán. Es un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes”, afirmó de forma contundente el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, al margen de una reunión con sus homólogos del G7 en París.

El embajador de Irán en Francia fue citado el martes por la mañana al Ministerio de Asuntos Exteriores, en París, un día después de que la justicia francesa abriera esta investigación por los ciberataques perpetrados en octubre contra los sistemas de refrigeración de varios cientos de supermercados franceses.

Hemos convocado al embajador de Irán en Francia para protestar enérgicamente contra este acto extremadamente grave. Impondremos sanciones a escala europea a todos los responsables de este ataque”, añadió el canciller francés.

Se detectó el uso del farsi y dispositivos en Irán.

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El Centro de Coordinación de Crisis Cibernéticas (C4), que reúne a varios organismos estatales, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi) y los servicios de inteligencia exterior (DGSE), señaló en un comunicado que había "un conjunto de indicios que apuntan al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como instigador y a la unidad Shahid Kaveh como ejecutora".

"La unidad Shahid Kaveh utiliza las técnicas empleadas en estas acciones al menos desde abril de 2026″, explicó el C4. "Se encontraron rastros del uso del farsi en la infraestructura del ataque" y que la operación "fue difundida en el medio de propaganda CyberbanNews, asociado a la unidad Shahid Kaveh, ya el 13 de octubre de 2026″, subraya este equipo.

700 establecimientos afectados y 20 incendios

El ciberataque, perpetrado durante la noche del 11 al 12 de octubre, tuvo como objetivo “los controladores de refrigeración de supermercados de las marcas Danfoss y Dixemm, en unos 700 establecimientos de grandes cadenas comerciales en Francia (…) ocasionando importantes pérdidas de alimentos y una veintena de conatos de incendio”, recordó el responsable de la diplomacia francesa.

Los fallos en la refrigeración también provocaron 20 incendios, pero el Gobierno francés no ha especificado dónde.

Se trata de “un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes en nuestro país", reiteró el martes Barrot.

“Es la primera vez que sufrimos un ciberataque con un objetivo de sabotaje a esta escala; supone un grave atentado contra los intereses de la nación y la seguridad de los franceses”, insistió Barrot.

La Fiscalía de París solicitó órdenes internacionales de detención contra dos responsables de la unidad iraní Shahid Kaveh.

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