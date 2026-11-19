El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, realizó el miércoles una visita sorpresa a Caracas, durante la cual fue recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores. La visita dio lugar a la firma de un acuerdo de cooperación militar entre ambos países.

"Como 'socio de seguridad colaborador', calificó el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Venezuela afirmando que el país ya no es la 'amenaza más agresiva' de la región, en unas palabras dichas en la embajada estadounidense en Caracas este miércoles", informa nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya.

Ésa fue su segunda declaración en el día de una corta visita a la capital venezolana donde se firmara ese acuerdo, "21 años después de que Hugo Chávez rompiera las relaciones militares entre ambas naciones y transcurridos 10 meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses", anota Amaya.

"El acuerdo contempla reforzar la capacitación de la Fuerza Armada venezolana, mejorar su equipamiento operativo y facilitar el acceso a nuevas tecnologías, según explicó la presidenta encargada", agrega.

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"Hegseth dijo que con este acuerdo podrán combatir al narcoterrorismo, especialmente a quienes han usado a Venezuela como refugio", informa nuestro corresponsal.

A su paso por Caracas, el secretario de Defensa estadounidense recalcó también el carácter "terrorista" que el gobierno de Donald Trump le asignó a grupos venezolanos como el Tren de Aragua o a la guerrilla colombiana del ELN, que operan indistintamente a ambos lados de la frontera.

"Los mataremos"

"Se les acabó el tiempo. Los perseguiremos, los encontraremos y los mataremos" para que no exporten "su crimen y su miseria a Estados Unidos, a Venezuela ni a ningún otro país de la región", dijo Hegseth durante un discurso en la embajada estadounidense en Caracas.

En Bogotá, el secretario de Defensa insistió que su alianza por separado con Venezuela y Colombia apunta a un mismo fin. "Vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas", dijo junto a ministros colombianos.

"Además, el secretario de Guerra recordó el mega acuerdo petrolero entre ambos países logrado a través de su despacho, que controla 35% de la empresa Nabep que lo ejecutará, por lo que, sostuvo, lo que ocurra en el estrecho de Hormuz será irrelevante para el hemisferio occidental", subraya Amaya.

Polémica presencia de Alejandro Betancourt

Pero, más allá de estas declaraciones, hubo una presencia que llamó especialmente la atención: la de Alejandro Betancourt, informa nuestra corresponsal en Caracas, Alice Campagniolle. El empresario, procesado por corrupción en varios países del mundo, está implicado en el gigantesco acuerdo petrolero que ahora vincula a Caracas y Washington, un contrato que la propia presidenta encargada salió a defender.

"La mezquindad de quienes quieren atacar un acuerdo de semejante envergadura no es bienvenida. El desarrollo energético de nuestros países permite garantizar la estabilidad energética internacional", afirmó Rodríguez.

Con esta visita, ambos países buscan mostrar al mundo una relación de cooperación. Sin embargo, la relación entre Venezuela y Estados Unidos se parece ahora más a una tutela que a una asociación basada en el respeto mutuo.

La nueva alianza militar llega después de varias operaciones de seguridad en Venezuela en las que ha participado Estados Unidos, incluidas capturas de personas buscadas por la justicia norteamericana, la muerte del líder de la banda Tren de Aragua, y un presunto ataque con drones contra posiciones de la guerrilla colombiana del ELN en zonas fronterizas.

La visita de Hegseth se suma a las realizadas por altos funcionarios estadounidenses de inteligencia, defensa y energía desde enero, en medio de una creciente coordinación entre Washington y el Gobierno interino venezolano, concluye Amaya.

Venezuela y Colombia pasaron a la órbita de Washington por caminos diferentes: Venezuela, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos, y Colombia, tras la llegada al poder del derechista Abelardo de la Espriella.

Con información de la AFP

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